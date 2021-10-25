晚餐約會超浪漫！Tinder妹「結帳1動作」讓他幻滅　po網反被罵爆

▲丹尼偷拍約會對象拿零錢付款。（圖／翻攝TikTok@thewaterboy）



記者吳美依／綜合報導

外國網友丹尼（Danny Duarte）在Tinder認識了一個女孩，2人相談甚歡，於是決定再次約會、共進晚餐，原本氣氛非常浪漫，但用餐完畢後，對方卻手忙腳亂地拿出硬幣湊錢結帳。他看見這一幕後，感到非常幻滅，還將影片分享至TikTok，卻招致網友批評。

影片中，一個未露臉的女孩正在清點硬幣，似乎沒有足夠現金支付這一餐的款項。丹尼對此不敢置信，「和Tinder女孩第二次約會，她竟然用硬幣付錢。我決定要再約她出去，她卻做出這樣的事情。」

許多網友認為，丹尼竟寧可冷眼旁觀，卻不願意出手幫忙，任憑女孩忙著找錢，甚至po影片「公審」對方，實在非常不應該，「她竟然還要付錢，你應該為此感到羞愧吧」、「所以你寧可羞辱她，而不是幫忙她？露出真面目囉！」、「她應該把這件事看成警訊。」但也有少數人認為，女孩只是因為不願付錢，刻意「羞辱」丹尼。

儘管如此，丹尼並未回覆網友，而是第三度約了同一個女孩出門，卻抱怨對方為自己烹煮的「5分熟牛排」簡直是一整塊生肉，「我再給她一次機會，她卻做出這樣的事。我完了。」

約會對象「2舉動」是警訊！正妹po監視器證明太危險 網友2派戰爆

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