他名叫ABCDEFGHIJK！男童打疫苗被採訪　獨特名字讓他瞬間爆紅

▲印尼有一名男童被父母取名為「ABCDEF GHIJK Zuzu」。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

印尼最近有媒體在學校拍攝學生接種疫苗的畫面時，意外發現一名12歲男童的名叫「ABCDEF GHIJK Zuzu」（小名阿德布茲，Adebz），除了名字極長外，也因為他的名字與英文字母的順序相同，因此男孩瞬間在網路一炮而紅。

據Tribun News報導，阿德布茲的父親朱發米（Zulfahmi）表示，他在妻子懷孕前，就一直希望能給兒子取一個特別的名字，於是他花了6年時間，終於在2009年玩填字遊戲時，想到「ABCDEF GHIJK Zuzu」這有趣的名字。

在阿德布茲出生後，父母就迫不及待地帶著他去辦出生證明。當朱發米告訴官員，兒子的名字是「ABCDEF GHIJK Zuzu」時，官員還以為他在開玩笑，因為他們不敢相信會有爸爸給孩子取一個如此獨特的名字，但經過朱發米的解釋後，官員們才終於相信，朱發米是認真的。

Nama yang unik ABCDEF GHIJK Zuzu pic.twitter.com/jFOlHvlRry — (@yaniarsim) October 22, 2021

由於名字太長，因此阿德布茲的親友都主動省略他名字的中間字母，直接將他稱為Adebz。阿德布茲表示，由於這個名字經常讓他淪為朋友間的笑柄，因此他並不太喜歡這個名字，甚至將其視為恥辱，但因為父母不希望他改名，因此他只能在別人開玩笑時默不作聲。

阿德布茲非常喜歡切爾西足球隊，並希望長大後能當一名YouTuber，因此朱發米告訴兒子，「ABCDEF GHIJK Zuzu」這個名字非常好，總有一天他將會以這個名字大紅大紫。

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