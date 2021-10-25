網美「酒吧慶生」被槍殺！無辜捲入毒梟火拼　當場慘死

▲網美安潔拉（Anjali Ryot）慶生時竟遭射死。（圖／翻攝ig@thestylelagoon、Twitter@thestylelagoon）

記者吳美依／綜合外電報導

25歲網美安潔拉（Anjali Ryot）時常在Instagram分享旅行美照，上周來到墨西哥觀光勝地圖盧姆市（Tulum）遊玩。她20日晚間與友人前往酒吧，慶祝即將到來的生日，未料捲入販毒集團火拼，當場中槍慘死。

綜合外媒報導，一名販毒集團成員遭敵對幫派騎機車追殺，他試圖衝入酒吧躲藏，卻因此釀成更多人死傷。除了安潔拉以外，35歲德國女性珍妮佛（Jennifer Henzold）送醫後也宣告不治，另有3名荷蘭籍旅客受傷。

安潔拉來自印度喜馬偕爾邦（Himachal），現居美國加州聖荷西（San Jose），她去世前2天，才分享自己坐在海邊吊床的影片，並且寫道，「與海洋一起律動」。

▲安潔拉經常在社群媒體上分享旅遊美照。（圖／翻攝Twitter@thestylelagoon）

檢方表示，哈利斯科州新時代販毒集團（CJNG）以及海灣集團（Gulf Cartel）爭奪地盤，其中涉及保護費及街頭毒品交易的龐大利益，因此釀成武裝衝突。市長馬西亞諾（Marciano Dzul Caamaltold）強烈譴責此案，他也指出，2名死者與罪犯們沒有任何已知關聯。

墨西哥長期受到毒品暴力困擾，自從政府2006年動用軍隊緝毒後，已有超過30萬人遭謀殺。CJNG在大毒梟「El Mencho」賽萬提斯（Nemesio Oseguera Cervantes）領導下，成為墨西哥最大犯罪集團，觸角遍布哥倫比亞、厄瓜多、秘魯及智利。此集團以駭人暴力而惡名昭彰，恐怖行徑包括溶屍、挖出心臟，將對手遺體斬首掛在橋上，據傳就連孕婦也不放過。

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