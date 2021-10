3男童逼6歲女童看A片！要求「重演情節」被拒　用石頭砸死後棄屍

▲三名男童已認罪。(圖/翻攝自Nagaon Police/Twitter)

實習記者林郁婷/綜合報導

印度阿薩姆邦發生一起震驚全國的殺人棄屍案,死者是6歲女童,而兇手竟然是3名年齡在8~11歲之間的男童,因為看A片成癮,對一起玩的6歲女孩起了色心,要求她看影片重現場景,遭到女孩拒絕後,聯合用石頭砸死她,並且把屍體留在廁所。目前3人都已經認罪,送往少年法院受審。

根據《EastMojo》報導,警察在上週接獲報案,指在砂石場後面的廁所發現一具女孩的屍體,趕到現場時,屍體已被女童的父母帶走,但地上仍可見大片血跡。警方一開始將砂石場的警衛列為嫌疑人,經過確認後確定有不在場證明,透過一個一個審問案件相關人,終於找到真兇,警衛的其中一位11歲兒子。

同夥的還有2名未成年,11歲的嫌犯是位輟學生,其餘2位還是在學生。手機是警衛買給兒子,用來上網路課程,卻被他拿來看色情片,還邀請朋友一起看,裡面留有大量色情網站的瀏覽紀錄,更誇張的是,男童還經常偷看兄嫂父母做愛,一個月前甚至被發現,和姐姐有不正當的關係。

案發當天,他們把女童騙到砂石場,強迫女童看A片和重現裡面的情節,被女童拒絕後,開始朝她頭部丟石頭。而女童因為疼痛開始哭,並說要告訴父母,希望以此阻止三人的攻擊,沒想到不但沒有停止,反而被拖進廁所,又被另一塊石頭打中胸部,當場昏迷,直到有人經過發現她,才被送往醫院,但早已死亡多時。

驗屍官表示,女童的頭、胸部受到石頭猛烈攻擊,但是私密處沒有受傷,因此研判沒有遭到性侵。

警察米什拉(Anand Mishra)針對這起案件受訪時表示,男童太早進入青春期,而且其中一位男童的父親試圖隱瞞罪刑,小小年紀就犯下這麼恐怖的事,真的令人震驚,雖然還是未成年人,也絕對不會輕易放過。

Family/Social intervention & institutional guidance to the kids could have saved these 4 young lives. 1 Lost Life, 3 Lost for Life. It can happen with anyone of us or anyone around us



If our upcoming generations fail on socio-moral standards, Responsibility lies greatly upon us! https://t.co/KqjjKQTnwh