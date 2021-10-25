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3男童逼6歲女童看A片！要求「重演情節」被拒　用石頭砸死後棄屍

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▲三名男童已認罪。（圖／翻攝自Nagaon Police／Twitter）

實習記者林郁婷／綜合報導

印度阿薩姆邦發生一起震驚全國的殺人棄屍案，死者是6歲女童，而兇手竟然是3名年齡在8~11歲之間的男童，因為看A片成癮，對一起玩的6歲女孩起了色心，要求她看影片重現場景，遭到女孩拒絕後，聯合用石頭砸死她，並且把屍體留在廁所。目前3人都已經認罪，送往少年法院受審。

根據《EastMojo》報導，警察在上週接獲報案，指在砂石場後面的廁所發現一具女孩的屍體，趕到現場時，屍體已被女童的父母帶走，但地上仍可見大片血跡。警方一開始將砂石場的警衛列為嫌疑人，經過確認後確定有不在場證明，透過一個一個審問案件相關人，終於找到真兇，警衛的其中一位11歲兒子。

同夥的還有2名未成年，11歲的嫌犯是位輟學生，其餘2位還是在學生。手機是警衛買給兒子，用來上網路課程，卻被他拿來看色情片，還邀請朋友一起看，裡面留有大量色情網站的瀏覽紀錄，更誇張的是，男童還經常偷看兄嫂父母做愛，一個月前甚至被發現，和姐姐有不正當的關係。

案發當天，他們把女童騙到砂石場，強迫女童看A片和重現裡面的情節，被女童拒絕後，開始朝她頭部丟石頭。而女童因為疼痛開始哭，並說要告訴父母，希望以此阻止三人的攻擊，沒想到不但沒有停止，反而被拖進廁所，又被另一塊石頭打中胸部，當場昏迷，直到有人經過發現她，才被送往醫院，但早已死亡多時。

驗屍官表示，女童的頭、胸部受到石頭猛烈攻擊，但是私密處沒有受傷，因此研判沒有遭到性侵。

警察米什拉（Anand Mishra）針對這起案件受訪時表示，男童太早進入青春期，而且其中一位男童的父親試圖隱瞞罪刑，小小年紀就犯下這麼恐怖的事，真的令人震驚，雖然還是未成年人，也絕對不會輕易放過。

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