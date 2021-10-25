蘇丹再爆軍事政變　「總理被軟禁」整批士兵包圍住處

▲蘇丹總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

蘇丹9月才爆發軍方政變未遂事件，路透最新消息指出，軍方一支身分不明的部隊25日包圍總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）住處，哈姆杜克現已被軟禁，另有4名部長被逮捕。蘇丹軍方目前並未發表評論，但外傳蘇丹首都喀土穆（Khartoum）網路已中斷，部分橋樑及隧道被軍方封閉。

政界消息人士透露，大多數內閣成員及許多親政府政治領袖被逮捕，哈姆杜克媒體顧問也被軍方抓走。主要反對團體蘇丹專業人士協會（Sudanese Professionals Association）稍早已發出聲明，呼籲民眾走上街頭對抗軍事政變。

BREAKING: Telecommunications, internet outages in Khartoum as military coup gets underway in Sudan; ministers in Prime Minister Abdalla Hamdok’s govt arrested pic.twitter.com/qsnOTaoCh2 — The African Voice (@teddyeugene) October 25, 2021

半島電視台報導，軍方封鎖所有通往喀土穆的道路及橋梁，依據當地士兵的說法，這是軍方接獲指令所採取的行動，針對進入喀土穆進行管制。此舉引發當地居民高度關注，因為喀土穆是總統官邸及總理辦公室所在之處。

其實蘇丹今年9月也曾爆發政變，曾有民眾目擊坦克開上街道，最終約40名涉案軍人遭逮，官媒當時並未透露幕後主使者，僅說「一場政變失敗了，而人們應該挺身對抗它」。自此之後，蘇丹局勢緊張。

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