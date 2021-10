蘇丹再爆軍事政變　「總理被軟禁」整批士兵包圍住處

▲蘇丹總理哈姆杜克(Abdalla Hamdok)。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

蘇丹9月才爆發軍方政變未遂事件,路透最新消息指出,軍方一支身分不明的部隊25日包圍總理哈姆杜克(Abdalla Hamdok)住處,哈姆杜克現已被軟禁,另有4名部長被逮捕。蘇丹軍方目前並未發表評論,但外傳蘇丹首都喀土穆(Khartoum)網路已中斷,部分橋樑及隧道被軍方封閉。

政界消息人士透露,大多數內閣成員及許多親政府政治領袖被逮捕,哈姆杜克媒體顧問也被軍方抓走。主要反對團體蘇丹專業人士協會(Sudanese Professionals Association)稍早已發出聲明,呼籲民眾走上街頭對抗軍事政變。

BREAKING: Telecommunications, internet outages in Khartoum as military coup gets underway in Sudan; ministers in Prime Minister Abdalla Hamdok’s govt arrested pic.twitter.com/qsnOTaoCh2