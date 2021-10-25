惡男闖21樓殺女律師...激烈槍戰被擊斃　目擊者不報警只顧拍片

Scary morning for this resident of the Icon high-rise in Midtown. She tells me she heard gunshots, opened her door to investigate, and a bullet flew into her place! I share her account at 6p on @cbs46 pic.twitter.com/5aLguSprCk — Savannah Louie (@savannahlouieTV) October 20, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國亞特蘭大市一名女子遭32歲男子賈雷特(Jarvis Jarrette)闖入家中射殺，警方趕到現場時，賈雷特不但拒捕還與警方展開激烈槍戰，最後在受害者家陽台上被擊斃。然而有民眾第一時間發現命案時，竟然沒有報警只顧著拍攝影片，冷血行徑引發批評。

事件發生在20日凌晨，亞特蘭大警方表示，雖然他們最後還是有接到報案電話，然而命案現場的影片卻早已在網路上瘋傳，「接到報案時，電話中還可聽到槍聲，抵達現場發現一名持槍男子，他後來也向警方開槍」。據了解，賈雷特在21樓陽台上朝1樓警察瘋狂開槍，他為了逃避子彈，也穿梭在不同的陽台之間，子彈甚至射進附近住戶家中，場面十分驚險。

警方後來在屋內找到已經死去的31歲女子考克斯(Courtney Cox)，生前為一名律師，消息人士透露，考克斯疑似曾與賈雷特交往，不過警方目前尚未對外證實相關消息，除了強調案件仍在調查中，也呼籲民眾若發現事件請立即報案，「請放下你們手中的相機，撥打電話報警，讓我們能做我們該做的事」。

▼民眾第一時間發現命案，竟然只顧拍片。（圖／示意圖／達志影像）