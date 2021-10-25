太神！3女兒全都「同月同日生」各差3歲　驚奇巧合曝光

▲美國佛州32歲女子樂慕特生下3名女兒。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國佛州32歲女子樂慕特（Kristin Lammert）生下3名女兒，分別是6歲、3歲、2個月大，但驚奇的是，孩子們的生日都在8月25日，且間隔恰巧都是3年。這也讓她與丈夫感到震驚，因為2人從來沒有計畫要故意讓孩子們在同一天出生。

綜合TODAY Parents等外媒報導，樂慕特2015年8月25日生下大女兒索菲亞（Sophia），時隔3年，懷著第2胎的她幫索菲亞辦生日派對後，突然血壓升高入院，醫療團隊決定讓她生下二女兒茱莉亞娜（Giuliana）。到了今年，樂慕特懷著第3胎，預產期原為2021年9月，但因在懷胎第10周感染新冠，因子癇前症（preeclampsia）提前催生，小女兒米亞（Mia）在8月25日順利出生。

相隔3年在同一天生下3名女兒的狀況，讓樂慕特與丈夫尼克（Nick）感到震驚且不敢置信，「這真的太特別，有時候我還會再去看一眼她們的出生證明」，確認孩子們是不是在同一天出生。而這一切對大女兒索菲亞來說也相當特別，也喜歡幫妹妹辦生日派對。

"We were just in disbelief!" 由 Today Show 發佈於 2021年10月20日 星期三

樂慕特透露，其實她和尼克有意讓孩子們相差3歲，懷第一胎時就希望在8月生產，因為那時剛好有假期，且原本希望米亞能在9月1日之後出生，這樣就不會成為班上最小的孩子，但這後來發生的一切也讓孩子們的生日恰巧在同一天。

婦產科醫師格雷夫斯（Christine Greves）直言，從統計學上來看，3個孩子在相同日期出生的機率微乎其微，且只有5%的孩子會準確在預產期當天出生。依據金氏世界紀錄，在同一天生下最多孩子的人就在美國維吉尼亞州，康明斯一家（Cummins）5個孩子都在2月20日出生，但年齡都不一樣大，於1977年列入記載。

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