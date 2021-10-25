前座女「長髮披椅背」他傻眼po文求助　網氣炸：講不聽就一刀剪掉

▲飛機前座乘客把長髮披在椅背上。（圖／翻攝Twitter@Antman0528）

記者吳美依／綜合報導

美國網友安東尼（Anthony）搭乘飛機時，前座女乘客竟把長髮披在椅背上，只見茂密黑髮已經蓋住托盤，差點碰到他的膝蓋。安東尼非常無奈，於是將照片分享至推特，詢問大家是否會因此感到困擾。大批網友表示，此舉非常噁心又不衛生，也紛紛「出怪招」試圖反制，「我會叫她把頭髮收好，如果她生氣，就把頭髮剪掉」。

此照片在推特上引發熱議，許多同樣留長髮的網友表示，這個情況是完全可以被避免的，「綁辮子或梳個髮髻並不難，老實說，如果想要留長髮，就必須好好維持與照顧，而且要認真梳頭，沒有任何藉口」、「身為一名長髮男性，我認為這完全不體貼，而且沒有必要」、「如果後面有人對她的頭髮打噴嚏，她會怎麼想？」

有人透露，他也曾遇過同樣的事情，但敲椅背提醒多次，對方卻完全沒有反應。另一些人則想出各式奇招，「我會安靜地放下托盤，讓頭髮垂下，然後闔上托盤」。還有人開玩笑說，直接把長髮一刀剪掉，問題就解決了，「有人在賣運輸安全管理局（TSA）批准的旅行用剪刀耶，我很驚訝那麼多人不知道。」

禮儀專家戈茨曼（Diane Gottsman）向《每日郵報》表示，這個行為的確令人非常困擾，因為「太靠近別人的私人空間了，就像食物裡有頭髮一樣，令人覺得被侵犯，不衛生且缺乏基本禮貌」，就像在飯桌上梳頭髮一樣。她建議，如果旅客也遇上類似問題，最好請空服員處理，如果想要親自交涉，切記克制不滿情緒，以免爆發激烈衝突。

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