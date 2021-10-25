超幸福企業！老闆霸氣送「2張頭等艙機票+28萬獎金」　全員工嗨炸

▲美國塑身衣品牌Spanx創辦人布蕾克送大禮給全體員工。（圖／翻攝自IG／sarablakely）



記者張方瑀／綜合報導

美國塑身衣品牌Spanx創辦人布蕾克麗（Sara Blakely）被《富比士》評為最年輕白手起家的千萬女富豪，其公司近日被投資公司高價入股，市值達到12億美元。布蕾克麗也將這份喜悅分享給一起打拼的員工，在慶功宴上直接宣布，所有員工都能獲得2張到全世界任何地方的頭等艙機票，還加碼提供每人1萬美元的旅遊基金，讓全場員工激動不已，還有人興奮到落淚。

現年50歲的布蕾克麗在1998年以5000美元的資金創立Spanx，由於她沒有任何商學和時尚產業背影，所以創業初期不被外界看好，結果她在2012年被《富比士》評為最年輕白手起家的千萬女富豪，近日全美最大私募股權公司黑石集團（Blackston）宣布入股Spanx，投資金額達到千萬，讓Spanx的市值達12億美元（約台幣34億元）。

布蕾克麗日前在慶功宴上向全體員工宣布，「我要給你們每個人兩張去世界上任何地方的頭等艙機票。」員工們在台下激動地尖叫，結果禮物還沒完，她接著說，「你出去旅行可能想要吃頓很好的晚餐、想住一間非常棒的飯店，所以每個人除了頭等艙機票外，還可以得到1萬美元（約台幣28萬元）的旅行基金。」

從曝光的影片可以看到，現場員工激動地相擁，還有人興奮地流下眼淚。布蕾克麗哽咽地說，當年她創業時寫下的目標是，有一天公司的市值要達到2000萬美元，但被許多人嘲笑，現在她不只做到，還大幅超過了。

身為成功創業的女企業家，布蕾克麗表示，現在就是女性創業的最好時機，但儘管有50％的企業家是女性，但只有2.3％的風險投資資金流向女性，所以她也成立了基金會，專門幫助像她一樣的女性企業家。

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