　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

天皇妹妹也嫁平民！真子視姑姑清子為偶像　追尋平凡幸福生活

▲▼日本真子公主將與未婚夫小室圭結婚。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本真子公主即將在26日正式和未婚夫小室圭登記結婚。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本真子公主即將在26日正式和未婚夫小室圭登記結婚，並在同日以「小室真子」的平民身分召開記者會。日本女性皇室成員一旦和平民結婚，就會失去皇室的身分，除了必須改名、搬出皇室住所外，還要向一般人一樣納稅。上一位因為結婚而離開皇室的公主，就是真子公主的姑姑、德仁天皇的妹妹黑田清子。

▲▼日本清子公主結婚後改名黑田清子，並擔任鳥類研究員，向來博物館參觀的明仁天皇夫婦解說。（圖／達志影像／美聯社）

▲清子內親王在2005年11月與公務員黑田慶樹結婚後改名為黑田清子。（圖／達志影像／美聯社）

按照1947年制訂的《皇室典範》規定，女性皇室成員結婚後，會失去皇室身分與大部分的特殊待遇，以清子內親王來說，她在2005年11月與公務員黑田慶樹結婚後，就改名為黑田清子，獲得1.5億日元的皇家禮金後，與夫婿及婆婆搬入東京的高級公寓中。

清子婚後獲得了選舉權及被選舉權，同時也要繳稅，並享有醫療福利；日本的皇室成員不能選舉投票，也不用繳稅。清子離開皇室後也擁有正式的工作，她在山階鳥類研究所擔任研究員，並參與出版《日本動物大百科》，負責撰寫「普通翠鳥」的章節，成為史上第一個得到薪水的內親王。

▲▼日本清子公主結婚後改名黑田清子，並擔任鳥類研究員，向來博物館參觀的明仁天皇夫婦解說。（圖／達志影像／美聯社）

▲清子向來博物館參觀的明仁天皇夫婦進行解說。（圖／達志影像／美聯社）

婚後的清子雖然住在高級公寓中，但是過著和一般日本家庭主婦無異的生活，會親自到超市搶購打折的商品，附近鄰居也曾目睹清子單獨和婆婆一起出門採買，就連丈夫也是每天搭電車通勤上班。此外，清子剛入住新居時，警視廳仍在該處設有巡邏箱，目前則是由便衣刑警固定每天三次巡邏。

對於真子公主來說，姑姑清子就像是她的模範偶像。真子在2010年就一反皇室就讀學習院大學的傳統，成為首位到國際基督教大學讀書的日本皇室成員，這次的婚禮也一切從簡，並主動向皇室表態願意放棄一時金以及婚禮儀式，成為日本皇室戰後首位沒有領取一時金與舉辦婚禮的女性成員。

►真子公主26日大婚！婚事波折3年　棄千萬嫁妝「降格平民」勇敢逐愛
►真子公主癡情10年！沉溺小室圭「陽光笑容」堅持下嫁　患PTSD也甘願
►真子公主尪金飯碗不保？　小室圭照片遭律師事務所「無預警移除」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►快搶！智慧型手機竟然才3690元

ET快訊
AirDrop收到下體照！捷運熱褲妹一抬頭　對面男下車跑了
陌生車突「停在1樓門口」　他火大報警…結局神反轉
今年降一級無望？　指揮中心曝「3大評估重點」
77萬人完成預約　指揮中心：BNT會再加開28.6萬
混打預約系統修改中　莊人祥：第12輪爽約自動停一輪
快訊／15歲女學生打BNT後　腦神經病變身亡
快訊／破獲「五倍券偽造集團」　假貨流入全台
第12輪超過77萬人預約完成　莫德納有逾23萬人
桃園超商ATM保全換鈔　歹徒開槍「豪搶51萬」逃逸
快訊／今本土+2！　分布2縣市
快訊／今增2例本土！6境外　1人死亡
LIVE／第12輪第2階段擬再放寬　指揮中心最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

天皇妹妹也嫁平民！真子視姑姑清子為偶像　追尋平凡幸福生活

快訊／南韓通訊、網路服務全癱瘓！網友哀嚎不斷　設定錯誤釀禍

麥當勞員工曝「這品項」賣最差　他從沒看過客人點：根本不會做

真子公主26日大婚！婚事波折3年　棄千萬嫁妝「降格平民」勇敢逐愛

阻中資介入太平洋　澳洲官商聯手收購多國通訊企業

韓「變性士官」遭強制退伍輕生！陸軍擬撤回處分、歸還13個月薪水

用爸爸給的手機看片！3男童對6歲女童模仿A片　亂石砸死後棄屍

若中共武力犯台「將改變21世紀」　美參議員：對台支持堅若磐石

蘇丹再爆軍事政變　「總理被軟禁」整批士兵包圍住處

惡男闖21樓殺女律師...激烈槍戰被擊斃　目擊者不報警只顧拍片

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

萌娃找奶水喝「狂吸吮爸爸胸部」 爹痛到表情猙獰...媽笑：體驗親餵

13:11宜蘭南澳規模6.5地震！　 台北4級狂搖「國家警報大響」

天皇妹妹也嫁平民！真子視姑姑清子為偶像　追尋平凡幸福生活

快訊／南韓通訊、網路服務全癱瘓！網友哀嚎不斷　設定錯誤釀禍

麥當勞員工曝「這品項」賣最差　他從沒看過客人點：根本不會做

真子公主26日大婚！婚事波折3年　棄千萬嫁妝「降格平民」勇敢逐愛

阻中資介入太平洋　澳洲官商聯手收購多國通訊企業

韓「變性士官」遭強制退伍輕生！陸軍擬撤回處分、歸還13個月薪水

用爸爸給的手機看片！3男童對6歲女童模仿A片　亂石砸死後棄屍

若中共武力犯台「將改變21世紀」　美參議員：對台支持堅若磐石

蘇丹再爆軍事政變　「總理被軟禁」整批士兵包圍住處

惡男闖21樓殺女律師...激烈槍戰被擊斃　目擊者不報警只顧拍片

像在吃雞排！台中先蒸後炸脆皮肉圓　內藏大塊豬肉加辣醬更好吃

勇士6年來首度開季3連勝　柯瑞笑稱「追求82勝0敗」讓柯爾困擾

持偽造五倍券加油露餡　檢警南北同步搜索！2嫌裁定羈押

紀念台灣光復76周年　兩岸學者憂「去中化」雙邊交流疏離

吃貨小萌貓get超強新技能　「大叔坐姿」捧碗埋頭自己吃

曾仁和VS胡智為　台灣運彩開盤看好桃猿

子彈擊中錢箱「豪搶51萬」！桃園搶匪特徵曝「戴鴨舌帽黑衣男」

德保拉挑戰單季200K、20勝　中職史上第一位神鬼紀錄

米格魯幼犬困籠遭沙蠅「活活咬死」　佛奇花公帑資助動物實驗惹議

4醫療院所違規推五倍券優惠！北市衛生局開罰21萬元

台女遊長灘島超露比基尼引轟動 慘被罰款...警：根本只穿繩子！

國際熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

快訊／《六人行》男星過世　享年59歲

金正恩舊照曝　美媒：不是以前那位

女醫生「倒鉤保險套」痛宰性侵犯

網紅扮《魷魚》士兵　野外解放「渾圓雪乳」

爸爸給手機　3童對6歲女模仿A片殺人

顧客要求薯條現炸　麥當勞員工怒丟熱油回鍋5秒：奧客

警尋網紅尪　找到9遺體和整袋屍塊

32歲奧運短跑名將遭槍擊身亡

男受不了與妻同居　崩潰要求入獄

情侶婚前健檢！驚覺「2人都患隱疾」崩潰分手

麥當勞員工曝「這品項」賣最差

愛妻吞吐太刺激！他嗨到高點昏死

美媒爆料金與正政變殺金正恩　南韓駁斥

更多熱門

相關新聞

即／南韓網路、通訊全癱瘓！原因出爐

即／南韓網路、通訊全癱瘓！原因出爐

南韓國內的網路、通訊服務設備稍早慘遭大規模癱瘓，從今（25）日上午11時20分（台灣時間上午10時20分）起斷訊，就連韓聯社、中央日報、韓國經濟等國內主流新聞媒體的官方網站都一度無法連線，由於已接近午餐時間，大批民眾在使用餐點外送服務時突然遭到斷網，因此社群網路上哀嚎遍野。

婚事波折3年！真子公主26日「降格平民」下嫁

婚事波折3年！真子公主26日「降格平民」下嫁

韓「變性士官」輕生！陸軍擬撤強制退伍處分

韓「變性士官」輕生！陸軍擬撤強制退伍處分

真子公主癡情10年　患PTSD也甘願

真子公主癡情10年　患PTSD也甘願

南韓11月「與病毒共存」！分階段解禁

南韓11月「與病毒共存」！分階段解禁

關鍵字：

日本皇室真子小室圭黑田清子日本日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

鄧佳華給媽媽「孝親費金額曝」！

蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手！

吳寶春舉國旗領獎　管碧玲17字掀熱議

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

獨／陳修將女友死前「4段音檔」曝光

23歲↑10:00開搶BNT　莫德納全開放

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

快訊／台北知名餐廳「唐宮」大火

雪隧用「自動感應大燈」竟遭罰3000

蔡英文不是隊友！　陳柏惟要基進派人補選

狗乘客車上斷氣　司機曝最痛故事

20歲嫩妹墮胎7次！獨自住院喊：他是愛我的

更多

最夯影音

更多
坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！
愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面