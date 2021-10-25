天皇妹妹也嫁平民！真子視姑姑清子為偶像　追尋平凡幸福生活

▲日本真子公主即將在26日正式和未婚夫小室圭登記結婚。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本真子公主即將在26日正式和未婚夫小室圭登記結婚，並在同日以「小室真子」的平民身分召開記者會。日本女性皇室成員一旦和平民結婚，就會失去皇室的身分，除了必須改名、搬出皇室住所外，還要向一般人一樣納稅。上一位因為結婚而離開皇室的公主，就是真子公主的姑姑、德仁天皇的妹妹黑田清子。

▲清子內親王在2005年11月與公務員黑田慶樹結婚後改名為黑田清子。（圖／達志影像／美聯社）



按照1947年制訂的《皇室典範》規定，女性皇室成員結婚後，會失去皇室身分與大部分的特殊待遇，以清子內親王來說，她在2005年11月與公務員黑田慶樹結婚後，就改名為黑田清子，獲得1.5億日元的皇家禮金後，與夫婿及婆婆搬入東京的高級公寓中。

清子婚後獲得了選舉權及被選舉權，同時也要繳稅，並享有醫療福利；日本的皇室成員不能選舉投票，也不用繳稅。清子離開皇室後也擁有正式的工作，她在山階鳥類研究所擔任研究員，並參與出版《日本動物大百科》，負責撰寫「普通翠鳥」的章節，成為史上第一個得到薪水的內親王。

▲清子向來博物館參觀的明仁天皇夫婦進行解說。（圖／達志影像／美聯社）



婚後的清子雖然住在高級公寓中，但是過著和一般日本家庭主婦無異的生活，會親自到超市搶購打折的商品，附近鄰居也曾目睹清子單獨和婆婆一起出門採買，就連丈夫也是每天搭電車通勤上班。此外，清子剛入住新居時，警視廳仍在該處設有巡邏箱，目前則是由便衣刑警固定每天三次巡邏。

對於真子公主來說，姑姑清子就像是她的模範偶像。真子在2010年就一反皇室就讀學習院大學的傳統，成為首位到國際基督教大學讀書的日本皇室成員，這次的婚禮也一切從簡，並主動向皇室表態願意放棄一時金以及婚禮儀式，成為日本皇室戰後首位沒有領取一時金與舉辦婚禮的女性成員。

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