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真子公主癡情10年！沉溺小室圭「陽光笑容」堅持下嫁　患PTSD也甘願

▲▼ 小室圭與真子公主。（圖／達志影像）

▲ 小室圭與真子公主將於26日登記結婚，並共同出席記者會。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本皇室真子公主與大學同學小室圭愛情長跑10年，2017年訂婚，原定隔年舉行婚禮，未料小室圭接連被爆家庭關係複雜、母親債務纏身等一連串醜聞，令二人大喜之日一延再延，甚至一度傳出分手，持續面臨門不當戶不對的質疑。而今睽違4年，這對愛侶不顧輿論批評，終於將在26日完婚。

身為上皇明仁的第一個孫女，真子公主年幼時便廣受大眾喜愛，被讚為「舉止無可挑剔」的皇室成員，高中畢業後捨棄多數皇族就讀的學習院大學，選擇在國際基督教大學攻讀藝術與文化遺產學位，也是在這裡初識同為1991年生的小室，二人墜入愛河。

▲▼真子公主與準駙馬小室圭。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 二人2017年在記者會上宣布即將訂婚。（圖／達志影像／美聯社）

真子公主2014年赴英國萊斯特大學留學，取得博物館學與畫廊研究碩士學位，不久後與小室重聚。二人2017年召開記者會，宣布即將訂婚的喜訊。真子公主表示，深受小室陽光般燦爛的笑容吸引，交往這段時間以來，發現他不僅真誠、堅強，工作上十分努力且心胸寬大。

小室當時任職法律事務所，擁有優秀的學經歷背景且外型俊俏，頓時成為媒體寵兒，很快就贏得大眾認可。這段皇族與平民的戀曲成為一段佳話，廣受各界祝福，一切看似順利，豈料難關接踵而至。

就在公布訂婚消息的記者會後幾周，小室的母親爆出與前男友間金錢糾紛，拖欠大筆債務不還，頓時令小室形象大受打擊。日本皇室以準備不周為由，宣布延後二人原定2018年舉行的婚禮，但外界普遍將原因指向圍繞小室一家的醜聞。

小室堅決否認此說法，但日本八卦媒體早就開始深入剖析他的家庭與日常生活，部分報導甚至將他描述成為錢與真子公主結婚的無能男子。就在批評聲浪高漲之際，他不但沒有出面解決，還逃到美國紐約留學，獨留真子公主在國內面對壓力，再度重創他的形象。

▲▼小室圭剪頭髮。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 小室圭回國時紮起一戳小馬尾的造型令許多日本民眾震驚，日前現身時已經剪頭髮。（圖／達志影像／美聯社）

這段遠距離戀情不被看好，一度傳出早已分手，但真子公主與小室結婚的意願堅定，3年後終於盼得小室學成歸國。儘管外界輿論中傷令她患上複雜性創傷後壓力症候群（C-PTSD），仍甘願放下皇族地位，決心與小室相守，26日將登記結婚。

二人婚後預計赴美生活，小室目前任職的紐約律師事務所據報正催促他盡快返回工作崗位，但真子公主因簽證及護照事宜，還需一段時間才能出國，因此小室可能先行離開，留下真子公主在日本面對他的母親，婆媳問題恐怕成為她回歸平民後，以「小室真子」身分面臨的第一道難關。

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