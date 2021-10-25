真子公主26日大婚！婚事波折3年　棄千萬嫁妝「降格平民」勇敢逐愛

▲ 小室圭與真子公主將於26日完婚。（圖／達志影像）

記者葉睿涵／綜合報導

日本真子公主將於26日與未婚夫小室圭登記結婚，《NHK》報導，公主已於25日上午覲見明仁上皇夫婦，向爺爺奶奶說明她的結婚事項。真子公主的座駕於上午10時進入明仁上皇夫婦位於東京港區仙洞御所的居住地，門口附近約有100名記者和路人，真子公主也搖下車窗微笑向民眾揮手示意。

真子公主將在婚後脫離皇籍，同時放棄婚禮儀式與高達1.5億日幣（約新台幣3800萬元）的嫁妝「一時金」，與小室圭赴美展開新生活。儘管公主結婚本該是舉國歡騰的喜事，但這樁婚事卻遭日本民眾強烈批評，就連小室圭這位讓公主愛到甘願苦等多年的準駙馬，也被民眾唾棄為「渣男、海王子」，讓人不勝唏噓。

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日本宮內廳證實，真子公主與小室圭的婚事將於26日正式進行，真子公主出嫁時，將獨自以非正式方式向日皇德仁、皇后雅子以及上皇夫婦道別，不過未婚夫小室圭不會同行。直至當天下午，完成登記了的小室圭才會與真子公主一同出席在東京都一家飯店舉行的記者會，屆時真子公主將首度以平民「小室真子」的身份與公眾見面。

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▲真子公主2017年宣布與小室圭訂婚時，2人曾以「太陽和月亮」互稱對方，濃濃情意藏不住。（圖／達志影像／美聯社）

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真子公主於2012年經友人介紹和同齡的小室圭在日本國際基督教大學（ICU）首次相遇。交往1年後，小室圭便向公主求婚，2人多次在東京都與神奈川縣內約會，秋筱宮夫婦也認可2人關係。經過近5年的愛情長跑後，2人在2017年9月召開記者會宣布訂婚，並決定於2018年結婚。當時，男方優秀的學歷背景與深刻的五官瞬間贏得國民好感。

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▲真子公主的未婚夫被爆出多重醜聞。（圖／路透）

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然而不久後，小室圭的母親卻接連被爆料與前未婚夫有金錢糾紛，還涉及不當領取小室圭亡父的遺屬年金與健保的傷病給付，引發風波，2人只好無奈延後婚期。正當輿論處於最高點時，小室圭突然將真子公主留在日本長達3年，獨自赴美留學，讓許多日本民眾無法接受。

不過，真子公主堅持非小室圭不嫁，因此在苦等多年後，日本宮內廳宣布，真子公主將於26日出嫁，但2人將不舉行傳統的結婚納采儀式，真子公主也將放棄領取一時金，脫離皇籍，與小室圭赴美生活。有專家認為，真子公主企圖透過這種方式來證明「小室圭不是為了錢才要跟她結婚的」，但也讓人們擔憂，2人婚後將立刻面臨龐大的經濟壓力。

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▲據悉，小室圭已在美國打好生活基礎，真子公主也覓得新工作。（圖／達志影像／美聯社）

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2018年就赴美留學的小室圭，如今已在美國紐約的頂尖律師事務所「Lowenstein Sandler」就職，粗估年薪可達到2000萬日幣（約新台幣500萬元），生活基礎應該不成問題。紐約的大都會藝術博物館（The Met）也伸出橄欖枝，「非正式地」邀請真子公主擔任該博物館負責日本畫廊的策展人，年收入大約是1500萬日元（約新台幣368萬元）。

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▲真子公主婚後將獨自與婆婆同住一陣，待簽證手續辦妥後，才會赴美與小室圭共同生活。（圖／達志影像／美聯社）

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不過，這一切都必須等到塵埃落定後，2人才能到紐約去展開新生活，因為日媒最近再次爆料，真子公主與小室圭登記結婚之後，會先在東京都暫住幾天，然後便立刻過起近年在日本相當流行的「分居婚」。

有傳小室圭的公司已開始催促他盡快返回工作崗位，但真子公主目前仍未取得赴美簽證，因此婚後成為平民的真子公主極有可能會先暫時住進小室圭位於神奈川橫濱的老家，單獨面對惡名昭彰的婆婆小室佳代、照料小室圭病重的外公，直到取得簽證後才能啟程赴美與丈夫會合。

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