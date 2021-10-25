　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

真子公主26日大婚！婚事波折3年　棄千萬嫁妝「降格平民」勇敢逐愛

▲▼ 小室圭與真子公主。（圖／達志影像）

▲ 小室圭與真子公主將於26日完婚。（圖／達志影像）

記者葉睿涵／綜合報導

日本真子公主將於26日與未婚夫小室圭登記結婚，《NHK》報導，公主已於25日上午覲見明仁上皇夫婦，向爺爺奶奶說明她的結婚事項。真子公主的座駕於上午10時進入明仁上皇夫婦位於東京港區仙洞御所的居住地，門口附近約有100名記者和路人，真子公主也搖下車窗微笑向民眾揮手示意。

真子公主將在婚後脫離皇籍，同時放棄婚禮儀式與高達1.5億日幣（約新台幣3800萬元）的嫁妝「一時金」，與小室圭赴美展開新生活。儘管公主結婚本該是舉國歡騰的喜事，但這樁婚事卻遭日本民眾強烈批評，就連小室圭這位讓公主愛到甘願苦等多年的準駙馬，也被民眾唾棄為「渣男、海王子」，讓人不勝唏噓。

真子公主26日下嫁小室圭！為愛「放棄皇室身份」　4年婚事風波落幕

日本宮內廳證實，真子公主與小室圭的婚事將於26日正式進行，真子公主出嫁時，將獨自以非正式方式向日皇德仁、皇后雅子以及上皇夫婦道別，不過未婚夫小室圭不會同行。直至當天下午，完成登記了的小室圭才會與真子公主一同出席在東京都一家飯店舉行的記者會，屆時真子公主將首度以平民「小室真子」的身份與公眾見面。

►真子公主26日完婚　日媒：將以平民「小室真子」身分出席記者會
►真子公主拒當剩女　想「30歲前嫁掉」卻夢碎！婚期定10／26理由曝

▲▼真子公主與準駙馬小室圭。（圖／達志影像／美聯社）

▲真子公主2017年宣布與小室圭訂婚時，2人曾以「太陽和月亮」互稱對方，濃濃情意藏不住。（圖／達志影像／美聯社）

從校服到婚紗！公主的「神仙愛情故事」曝光　準駙馬首度成群眾焦點

真子公主於2012年經友人介紹和同齡的小室圭在日本國際基督教大學（ICU）首次相遇。交往1年後，小室圭便向公主求婚，2人多次在東京都與神奈川縣內約會，秋筱宮夫婦也認可2人關係。經過近5年的愛情長跑後，2人在2017年9月召開記者會宣布訂婚，並決定於2018年結婚。當時，男方優秀的學歷背景與深刻的五官瞬間贏得國民好感。

►真子公主聽到小室圭腳步聲秒落淚！時隔3年重逢　如現代版牛郎織女
►日皇室真子公主要出嫁！老公是大學同學+超帥「海王子」

▲日本真子公主未婚夫小室圭。（圖／路透）

▲真子公主的未婚夫被爆出多重醜聞。（圖／路透）

準駙馬爺醜聞連環爆！公主非君不嫁「堅定守愛」　癡等3年終成眷屬

然而不久後，小室圭的母親卻接連被爆料與前未婚夫有金錢糾紛，還涉及不當領取小室圭亡父的遺屬年金與健保的傷病給付，引發風波，2人只好無奈延後婚期。正當輿論處於最高點時，小室圭突然將真子公主留在日本長達3年，獨自赴美留學，讓許多日本民眾無法接受。

不過，真子公主堅持非小室圭不嫁，因此在苦等多年後，日本宮內廳宣布，真子公主將於26日出嫁，但2人將不舉行傳統的結婚納采儀式，真子公主也將放棄領取一時金，脫離皇籍，與小室圭赴美生活。有專家認為，真子公主企圖透過這種方式來證明「小室圭不是為了錢才要跟她結婚的」，但也讓人們擔憂，2人婚後將立刻面臨龐大的經濟壓力。

►真子公主準婆婆「討錢抵債」惹惱皇室　揚言公開婚事商討內容
►真子公主準婆婆陷「A錢風波」！百人反對結婚怒上街示威　網嗨翻

▲▼真子公主與小室圭。（圖／達志影像／美聯社）

▲據悉，小室圭已在美國打好生活基礎，真子公主也覓得新工作。（圖／達志影像／美聯社）

婚後赴美展開新生活　公主也要工作！小家庭「年收近千萬」生活無憂

2018年就赴美留學的小室圭，如今已在美國紐約的頂尖律師事務所「Lowenstein Sandler」就職，粗估年薪可達到2000萬日幣（約新台幣500萬元），生活基礎應該不成問題。紐約的大都會藝術博物館（The Met）也伸出橄欖枝，「非正式地」邀請真子公主擔任該博物館負責日本畫廊的策展人，年收入大約是1500萬日元（約新台幣368萬元）。

►日媒稱真子公主「找到新工作！」赴美就職年薪1500萬　工作內容曝
►真子公主婚後經濟堪憂！律師尪年薪500萬　真相超殘酷：66%3年被炒

▲▼真子公主。（圖／達志影像／美聯社）

▲真子公主婚後將獨自與婆婆同住一陣，待簽證手續辦妥後，才會赴美與小室圭共同生活。（圖／達志影像／美聯社）

結婚即分居！駙馬返美拼工作　公主追幸福前先當「好媳婦」侍奉婆婆

不過，這一切都必須等到塵埃落定後，2人才能到紐約去展開新生活，因為日媒最近再次爆料，真子公主與小室圭登記結婚之後，會先在東京都暫住幾天，然後便立刻過起近年在日本相當流行的「分居婚」。

有傳小室圭的公司已開始催促他盡快返回工作崗位，但真子公主目前仍未取得赴美簽證，因此婚後成為平民的真子公主極有可能會先暫時住進小室圭位於神奈川橫濱的老家，單獨面對惡名昭彰的婆婆小室佳代、照料小室圭病重的外公，直到取得簽證後才能啟程赴美與丈夫會合。

►阿嬤嘸甘！真子公主為愛「遭網友砲轟」患PTSD　上皇夫婦超擔心
►真子公主患PTSD暴瘦！夫婚後先返美　恐獨留她暫與心機婆婆同住
►日皇室成煉獄！真子公主罹PTSD　雅子憂鬱、美智子被逼到失語症

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►快搶！智慧型手機竟然才3690元

ET快訊
統神譙蕭敬騰「閉嘴」！　公司回應了
3名男童模仿A片「性侵6歲女童」　還砸死她丟廁所
女房仲超辣！　「全裸遮胸」開大腿吃小鮮肉
快訊／桃園超商槍響！　歹徒闖進搶收銀台
女大生打BNT　驚現「2嚴重副作用」嚇哭
阮經天《艋舺》真是同性戀！　超細膩演技曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

真子公主26日大婚！婚事波折3年　棄千萬嫁妝「降格平民」勇敢逐愛

阻中資介入太平洋　澳洲官商聯手收購多國通訊企業

韓「變性士官」遭強制退伍輕生！陸軍擬撤回處分、歸還13個月薪水

用爸爸給的手機看片！3男童對6歲女童模仿A片　亂石砸死後棄屍

若中共武力犯台「將改變21世紀」　美參議員：對台支持堅若磐石

蘇丹再爆軍事政變　「總理被軟禁」整批士兵包圍住處

惡男闖21樓殺女律師...激烈槍戰被擊斃　目擊者不報警只顧拍片

真子公主癡情10年！沉溺小室圭「陽光笑容」堅持下嫁　患PTSD也甘願

太神！3女兒全都「同月同日生」各差3歲　驚奇巧合曝光

快訊／南韓通訊、網路服務全掛！網友哀嚎聲不斷　疑遭駭客攻擊

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

萌娃找奶水喝「狂吸吮爸爸胸部」 爹痛到表情猙獰...媽笑：體驗親餵

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

13:11宜蘭南澳規模6.5地震！　 台北4級狂搖「國家警報大響」

真子公主26日大婚！婚事波折3年　棄千萬嫁妝「降格平民」勇敢逐愛

阻中資介入太平洋　澳洲官商聯手收購多國通訊企業

韓「變性士官」遭強制退伍輕生！陸軍擬撤回處分、歸還13個月薪水

用爸爸給的手機看片！3男童對6歲女童模仿A片　亂石砸死後棄屍

若中共武力犯台「將改變21世紀」　美參議員：對台支持堅若磐石

蘇丹再爆軍事政變　「總理被軟禁」整批士兵包圍住處

惡男闖21樓殺女律師...激烈槍戰被擊斃　目擊者不報警只顧拍片

真子公主癡情10年！沉溺小室圭「陽光笑容」堅持下嫁　患PTSD也甘願

太神！3女兒全都「同月同日生」各差3歲　驚奇巧合曝光

快訊／南韓通訊、網路服務全掛！網友哀嚎聲不斷　疑遭駭客攻擊

LIVE／第12輪第2階段擬再放寬　指揮中心最新說明

桃猿「重機趴」帥氣登場　豪勁生涯首度全黑裝好熱血

李凱威新人單季百安20盜　盜帥之後味全隊史31年第一人

車開到一半排檔桿「離家出走」　運將囧爆！警傻眼幫推車

種「2棵樹」求輕鬆！他官運亨通成真　高升後警分局卻連7人出事

「香菜啤酒」敢喝嗎？萬聖節超市推搞怪暗黑系零食　懶人包一次看

只送不賣！麥當勞歡樂送限定「薯條、芝麻麵包杯套」免費送

中央大學美食份量超大！牛排、串燒吃完再來碗解膩仙草凍

蕭敬騰嗆Toyz反被統神譙「閉嘴」！　公司回應：不能接受行為踰矩的人

地震多大民眾才會想跑？　網曝「2情況」會恐慌爆：好可怕

國際熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

快訊／《六人行》男星過世　享年59歲

女醫生「倒鉤保險套」痛宰性侵犯

網紅扮《魷魚》士兵　野外解放「渾圓雪乳」

金正恩舊照曝　美媒：不是以前那位

顧客要求薯條現炸　麥當勞員工怒丟熱油回鍋5秒：奧客

警尋網紅尪　找到9遺體和整袋屍塊

32歲奧運短跑名將遭槍擊身亡

男受不了與妻同居　崩潰要求入獄

情侶婚前健檢！驚覺「2人都患隱疾」崩潰分手

愛妻吞吐太刺激！他嗨到高點昏死

美媒爆料金與正政變殺金正恩　南韓駁斥

佛奇：11月上半有望提供給5至11歲孩童疫苗

前座女長髮披椅背　網氣炸：一刀剪掉

更多熱門

相關新聞

韓「變性士官」輕生！陸軍擬撤強制退伍處分

韓「變性士官」輕生！陸軍擬撤強制退伍處分

南韓前陸軍副士官（下士）卞熙秀（변희수，音譯）遠赴泰國進行性別重置手術，卻因「失去男性生殖器」被診斷為身心障礙3級，慘遭國防部以強制退伍處分，雖然其曾提出行政訴訟，卻還是於今年3月在住處輕生死亡。如今，南韓陸軍研擬撤回抗告、取消強制退伍處分，並將距離正式退伍前的13個月薪水支付給家屬。

真子公主癡情10年　患PTSD也甘願

真子公主癡情10年　患PTSD也甘願

即／南韓網路、通訊全掛點！疑遭駭客攻擊

即／南韓網路、通訊全掛點！疑遭駭客攻擊

南韓11月「與病毒共存」！分階段解禁

南韓11月「與病毒共存」！分階段解禁

金正恩舊照曝　美媒：不是以前那位

金正恩舊照曝　美媒：不是以前那位

關鍵字：

日本日韓要聞真子公主小室圭日本皇室

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手！

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

吳寶春舉國旗領獎　管碧玲17字掀熱議

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

鄧佳華給媽媽「孝親費金額曝」！

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

23歲↑10:00開搶BNT　莫德納全開放

快訊／台北知名餐廳「唐宮」大火

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

雪隧用「自動感應大燈」竟遭罰3000

狗乘客車上斷氣　司機曝最痛故事

蔡英文不是隊友！　陳柏惟要基進派人補選

20歲嫩妹墮胎7次！獨自住院喊：他是愛我的

柴柴地震遭甩出沙發　全家晃20秒

更多

最夯影音

更多
坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！
愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面