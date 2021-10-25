惡整外送員送餐到墳墓！網紅指定交到祂手中　被譙翻竟想甩3萬了事

▲馬來西亞一名外送員被惡搞，要他送食物到墳地。（圖／翻攝自Facebook／@Leo Kho）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞不少YouTuber喜歡以惡作劇（prank）為拍片主題，博取觀眾眼球，但最近有網友揭發一名YouTuber惡搞外送員，要求他將外賣送到墳地，事後還想以馬幣5000令吉（約新台幣3萬3500元）息事寧人，輕浮的態度引爆網友怒火。

綜合當地媒體報導，馬來西亞一名外送員在22日下午3點50分接獲一筆外送訂單，對方給了他一個地址後，要求外送員將一包食物送到郭姓男子的手中。客人特別叮囑外送員，千萬不要打擾到郭姓男子，還給了外送員馬幣50令吉（約新台幣335元）作為小費。

當外送院送達指定地點後，才發現原來目的地是當地知名的墓園「富貴山莊」，雖然心裡感覺毛毛的，但外送員還是禮貌地傳簡訊詢問客人是不是給錯地址，但對方只是輕佻地回复，「你找到他就對了」。

為了佐證自己並未說謊，外送員還特別放下食物，將四周環境拍下傳給客戶。沒想到，對方在看到影片後居然回答，「笑死我了，你介意上YouTube嗎？」意識到自己被捉弄了的外送員大動肝火，不斷以髒話「問候」對方，還大罵對方「不要欺負靠自己努力的人」。

這名YouTuber見外送員動怒後，嘻皮笑臉地讓對方不要生氣，還打算以馬幣5000令吉息事寧人，卻被外送員拒絕。目前外送員所屬的外送平台已介入調查，發現外送員一開始其實是不希望接下這筆訂單的，但由於該名YouTuber威脅外送員若不送餐就會給差評，還表示會付小費，外送員才勉為其難地答應了對方。

這起惡作劇曝光後點燃了不少網友的怒火，大家紛紛留言表示，YouTuber為了流量做出如此荒唐的事實在是「太過分」、「很不尊重人」、「不應該踐踏別人」，但也有網友認為，外送員收了馬幣5000令吉就代表已接受這件事，不應再鬧上網，甚至還有人懷疑，這名外送員可能「自導自演」了這齣鬧劇。

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