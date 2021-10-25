南韓性別平權劃時代判決！他獲法院認證「未摘除子宮」的男人

▲南韓法官判決，允許A某不用摘除子宮，就能將性別從女性訂正為男性。圖為2017年首爾同志遊行。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓「變性士官」卞熙秀（변희수，音譯）年僅23歲便輕生身亡，引發社會對跨性別者服役與相關權益的關注。一名20多歲的跨性別者（女跨男）從16歲起便認同自己是男性，儘管他未摘除子宮、卵巢，卻還是於2019年向法院要求更正性別，原本一審遭駁回，然而二審卻取得勝訴，該場判決在南韓性別平權史上具劃時代意義。

根據韓媒《朝鮮日報》，該名跨性別者A某於2000年出生時，其生理性別為女性，不過他從16歲、就讀國中3年級時就自認為男性，2018年起被診斷為跨性別者，開始注射男性賀爾蒙治療，並接受兩側乳房切除手術，開始以「男性」的身份生活，隔年（2019）12月他向法院要求，希望能將家族關係謄本上登記的性別從女性訂正為男性。

一審法官於去年4月駁回A某的申請，「在性轉換（跨性別）醫療手段中，雖A某以接受乳房切除手術，但卻尚未摘除子宮、卵巢，還是具備女性的身體部位要素。」

不過水原家庭法院家事抗告2部（二審）卻做出與一審完全不同的判決，允許A某訂正其性別！法官表示，「要求其接受子宮摘除手術等以不可逆手段除去生殖能力，其實恐怕成為強迫其透過損傷身體完整性，來達到被（外界）承認性別傾向的一種手段，導致過份限制其自我主導權、人格權、身體部位不願被毀損的權利。」

法官解釋，「申請人（A某）對於現在能以男性化的模樣生活感到相當滿足，幾乎不可能希望重新回到女性生活。雖然難以認定其完全喪失女性生殖能力，但並沒有相關事證能顯示其跨性別成為男性後，在身份與關係的穩定上造成影響。」

其實，南韓大法院（最高法院）才於去年2月修訂性別訂正申請相關事務處理規範，外部性器官、是否喪失生殖能力、是否有可能再度跨回原生理性別等條件，從訂正性別時的「調查事項」轉變為「參考事項」，而這也與國家人權委員會的勸告事項有關。據悉，國家人權委員會認為，將接受性別重置手術視為更正性別的必要條件，恐怕有侵害人權的疑慮。

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