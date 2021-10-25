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國中少女瘋減肥！吃「蝴蝶藥」目標瘦到27kg：腿細到絲襪寬鬆才及格

▲▼俗稱「蝴蝶藥」的精神藥物、食慾抑制藥物，恐怕含有甲基苯丙胺（冰毒）的成份。（圖／翻攝自Youtube）

▲俗稱「蝴蝶藥」的精神藥物、食慾抑制藥物，恐怕含有甲基苯丙胺（冰毒）的成份。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓健身風氣日漸盛行，除了運動能保持身心靈舒暢，最重要的是能夠維持消瘦、輕盈的體態。不過一名年僅16歲的國中少女卻選擇使用不正當的手段來瘦身，身高僅155公分的她透過代購取得被稱為「蝴蝶藥」的精神藥物，原本體重32公斤的她訂下目標，宣稱要減到27公斤才滿意，為此她一天只吃1顆軟糖果腹。

南韓電視台SBS的時事節目《我想知道真相》（그것이 알고싶다）於23日播出如此令人震驚的內容，該集節目副標題為「蝴蝶藥與紙片人」，內容集中關注俗稱為蝴蝶藥的抑制食慾精神藥物，如何透過非法手段流入市面，以及其誘發的副作用。

▲▼男演員楊基元透露，過去也曾服用蝴蝶藥減肥。（圖／翻攝自Youtube）

▲男演員楊基元透露，過去也曾服用蝴蝶藥減肥。（圖／翻攝自Youtube）

節目首先專訪男演員楊基元（양기원）。楊基元2019年4月曾在首爾市江南區鶴洞站附近朝著半空中揮拳、精神飄渺，做出令人無法理理解的行為而惹來社會非議，被質疑是否吸毒；事後他在專訪中透露，當年因戲增胖的他想要減肥，於是聽取妹妹的建議，在醫院拿到了食慾抑制藥物的處方簽。

楊基元在訪談中表示，當年的他曾經停止服用藥物一段時間，之後才開始恢復服用，沒想到才第2天便開始出現異常行為，「當時妹妹跟我說，很多女生偷吃那種藥物減肥；不過我不把它當作藥物，而是視為一般的減肥輔助藥劑。」

當年楊基元曾向警方表示，他一次就服用了8顆藥物；不過他事後在節目訪談時坦承，當年他根本未曾有過1次服用2顆藥物以上的經驗，因為光是吃1顆身體就非常難受，「早、晚各2顆，2天就吃了8顆，我之所以當年騙警方說1次就吃了8顆，是因為如此才能向外界解釋我做出異常舉動的理由。」

節目人員採訪同樣服用蝴蝶藥的病患，而他們同樣出現憂鬱、幻聽、幻覺等副作用。

▲▼16歲少女表示，她想瘦到紙片人的狀態，腿細到穿絲襪都顯得寬鬆。（圖／翻攝自Youtube）

▲▼16歲少女表示，她想瘦到紙片人的狀態，腿細到穿絲襪都顯得寬鬆。（圖／翻攝自Youtube）

▲▼16歲少女表示，她想瘦到紙片人的狀態，腿細到穿絲襪都顯得寬鬆。（圖／翻攝自Youtube）

一名年僅16歲的國中少女李藝瑟（化名）追求極為苗條纖細的身材，主張身高減去體重時數值須大於125（如體重160、體重35，兩者相減為125），為了達到「紙片人」狀態，她同樣透過代購等手段非法取得蝴蝶藥。

李藝瑟表示，「現在我的體重是32公斤，我想減到27公斤。最好是雙腿可以細到穿絲襪都能顯得寬鬆的狀態！雖然吃一顆會引發悲傷的情緒、甚至有輕生的念頭，但即使變得憂鬱，只要想到光是能減少食慾，就覺得很開心。」

李藝瑟透露，她一天只需吃1顆軟糖MyChew（마이쮸）。

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