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南韓11月「與病毒共存」！餐廳營業時間限制解禁　發折價券振興消費

▲▼文在寅25日在國會發表任內最後一次施政演說。（圖／達志影像／newscom）

▲文在寅25日在國會發表任內最後一次施政演說。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓於上周末2劑新冠疫苗接種率突破7成，1劑疫苗覆蓋率更達79%，兒接種率的提高似乎有效控制單日新增病例數，為此南韓政府計畫11月初起轉換防疫體制至「與病毒共存」（With Corona），今（25）日將召開公聽會，29日頒布最終方案，預計將全面解除餐廳、咖啡廳的營業時間限制。

根據《韓聯社》報導，文在寅25日上午前往國會進行2022年度預算案施政演說，他表示自己任期已剩6個月，如今發表任內最後一次的施政演說，心中感慨萬千，「在我任內時常連續遭逢國家危機，不僅得克服一觸即發的戰爭危機、還得應付日本單方面實施的貿易制裁，從去年起更要對抗新冠大流行，集中力量守護民眾的生命安全與民生經濟。」

文在寅表示，政府直到最後一刻將集中精力克服危機，並朝著完全恢復日常生活、恢復經濟的方向邁進。

報導指出，南韓政府將會在29日頒布正式方案前，於25日下午2時先行召開「新冠肺炎階段性日常恢復履行計畫公聽會」，召集專家與一般民眾聽取分階日常恢復的實施案，包括全面調整社交防疫距離政策、分階恢復日常生活的基本藍圖。

▲▼南韓力拼11月起分階段恢復日常生活，圖為首爾大學路。（圖／達志影像）

▲南韓力拼11月起分階段恢復日常生活，圖為首爾大學路。（圖／達志影像）

雖目前尚未明朗化，但從日常恢復委員會22日討論內容來看，可能從11月1日起就會全面解除餐廳、咖啡廳的營業限制；至於娛樂場所等高風險設施，則適用「疫苗護照」方案，只要拿出接種證明書、或是陰性檢測報告，就能獲得解禁。

而南韓副總理兼企劃財政部長洪楠基（홍남기）預計將於明（26）日處主持會議，頒布重振消費、觀光之政策與方針，為了紓解自營業者的困難，研擬允許再次針對外食、住宿、觀光、健身、電影、職業運動觀賽等領域實施發放折價券，例如用信用卡點外食超過3次、單次消費2萬韓元，則第4次可獲1萬韓元折價優惠；而健身房月費也可以減免3萬韓元。

另外，先前首爾市府為了阻止疫情擴散，從7月9日起實施大眾運輸減班，包括晚間10時以後減班20%；而隨著中央政府即將實施新一波防疫政策，宣布與病毒共存，首爾市晚間（深夜）地鐵、公車的班次可望從25日起恢復正常。

據悉，南韓單日新增病例數正逐漸減少，今（25）日上午9時30分通報1190例，比昨（24）日減少233例。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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