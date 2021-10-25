金正恩爆遭政變　美媒翻舊照點出「驚人差異」：不是以前那位

▲金正恩10日在雙十黨慶上發表演說，身形明顯消瘦。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國八卦媒體《Globe》23日報導，北韓領導人金正恩（Kim Jong-un）已遭政變推翻並處決，因此他根本沒有出席近期活動，而是替身露臉；內文還引述官員說法指出，「金正恩以及9月出席活動的那位人士行動方式不同，根據臉部辨識技術證實，他們不是同一個人。」但是，南韓國家情報院（NIS）24日已駁斥上述消息。

《Globe》指出，金正恩胞妹金與正「在5月6日至6月5日期間秘密發動政變，殺害了金正恩。金主席自從6月以來都沒有公開露臉，9月9日卻又突然現身建政紀念日」。

▲金正恩今年1月與9月的相片對比下，可發現眼鏡腳不再那麼緊繃。（圖／翻攝自朝中社）



此外，《Globe》還提出許多「冒牌金正恩」的證據，例如外表細微差異以及體重大幅減輕。根據照片，他9月29日出席最高人民會議時，臉頰不再圓潤，貼著臉龐的眼鏡腿也沒那麼緊繃；10月10日出席北韓勞動黨建黨76周年紀念演講，體型明顯消瘦。

《韓聯社》等外媒報導，南韓國家情報院24日澄清，外媒報導金正恩遭金與正政變推翻，此消息完全不屬實。另一名政府官員也說，報導內容不是真的。

自從去年以來，外界多次猜測金正恩的身體狀況，南韓國家情報院7月才駁斥「毫無根據」的謠言。他本月稍早出席平壤國防發展展覽會，並且呼籲提升軍事實力，根據官方公布照片，甚至還與官員一起抽菸。



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