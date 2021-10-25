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獨腿父「燦笑抱起」天生無四肢兒　奪國際攝影大賽年度最佳照片

▲▼土耳其攝影師阿斯蘭（Mehmet Aslan）拍下這張標題為「生活的艱辛」（Hardship of Life）的照片，奪下年度西恩那國際攝影大賽（SIPA）首獎。（圖／翻攝自Facebook／sipacontest ）

▲土耳其攝影師阿斯蘭德的作品奪下年度西恩那國際攝影大賽（SIPA）首獎。（圖／翻攝自Facebook／sipacontest ）

記者張方瑀／綜合報導

一名失去右腿、拄著拐杖的敘利亞父親，開心舉起天生無四肢的5歲兒子，這張充滿愛的照片，獲得了義大利西恩那國際攝影大賽首獎。拍下此張照片的土耳其攝影師阿斯蘭說，希望能藉由這張照片，提高對難民和兒童權益的關注，「一張照片就能說明敘利亞所發生的一切。」

土耳其攝影師阿斯蘭（Mehmet Aslan）拍下這張標題為「生活的艱辛」（Hardship of Life）的照片，從數千張照片中脫穎而出，奪下年度西恩那國際攝影大賽（Siena International Photo Awards，SIPA）首獎。

照片中的男子納札爾（Munzir al-Nazzal）原本和家人住在敘利亞西北部城市伊德利布（Idlib），結果在一次的超市炸彈攻擊中失去右腿。他的兒子穆斯塔法（Mustafa）出生時就患有罕見的「先天性四肢切斷症」（tetra-amelia），所以天生沒有四肢。

SIPA官方網站指出，「穆斯塔法的疾病是因為他的母親在敘利亞戰爭期間，被釋放的神經毒素攻擊後，不得不服用藥物所導致。」他的母親也向《華盛頓郵報》表示，這張照片已經傳遍全世界，她希望能讓大家聽見他們的聲音，「為了讓孩子過上更好的生活，我們願意付出任何代價。」

阿斯蘭則在推特發文表示，這一張照片就能說明敘利亞發生的一切，「希望這張照片能讓大眾了解穆斯塔法對義肢的需要，也希望能緩解土耳其對難民族群的強烈不滿。」

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