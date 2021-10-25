情侶婚前健檢！驚覺「2人都患隱疾」崩潰分手...395萬人紅了眼眶

▲情侶為了下一代的健康決定分手。（示意圖／pexels）

實習記者林郁婷／綜合報導

有些即將結婚的情侶，會在婚前進行身體檢查。印尼一對相戀3年的情侶已論及婚嫁，沒想到去做婚前檢查時，發現2人都患有「地中海貧血」，為了下一代的健康著想，他們決定分手回到朋友關係，並將最後一天的情侶生活拍成影片留做紀念，讓許多網友看了都忍不住紅了眼眶。

根據《Tribun news》報導，薩斯（Szasza Gusmantara）和男友雷納塔（Reynatha Gunawan）已經交往3年，感情穩定也準備步入禮堂，於是雙方在結婚前到醫院進行身體檢查。沒想到檢查結果出爐後，發現兩人都患有地中海型貧血，讓2人感到非常崩潰，「地中海貧血無法被治癒，這對孩子來說是個很大的風險」，經過很久的討論後，他們最後決定和平分手。

即將分手的最後一天，兩人一起參加了一場婚禮，享受情侶最後的快樂時光，並全程用手機拍成影片，可以看出彼此之間深厚的感情，互相看著對方時，眼中都流露著愛意和不捨。婚禮結束後，雙方坐在飯店沙發上聊天，2人還不時低頭流淚，最後用一個擁抱為這段感情畫下句點，2人也就從此變回朋友關係。

薩斯將這段影片放上抖音，相愛卻不能相戀讓許多網友都為他們感到難過，截至目前為止影片的觀看次數已經超過395萬，大家紛紛留言祝福他們，希望早日找到適合自己的另一伴。

根據衛生福利部資料顯示，地中海型貧血是一種隱性遺傳性的血液疾病，雖然沒有傳染性，但也無法根治，在全台灣約有6%帶因者。可分為甲型（α 型）和乙型（β型） ，如果夫妻都是帶因者，胎兒就可能成為重型患者，而且媽媽也會有生命危險。