快訊／《六人行》男星過世！　享年59歲





▲詹姆斯邁克爾泰勒在劇中扮演綠葉角色，「岡瑟」一角深刻在影迷心中。（圖／翻攝自YouTube／TODAY、Prostate Cancer Foundation）

記者張靖榕／綜合外電報導

經典美劇《六人行》（Friends）紅遍全球，美國男星詹姆斯邁克爾泰勒（James Michael Tyler）在劇中飾演的咖啡店店員「岡瑟」（Gunther）一角，也成為影迷熟悉喜愛的角色，而他先前受訪透露確診局部侵犯型攝護腺癌末期，今（25日）外媒報導他已經在睡夢中離世，享年59歲。

綜合外電報導，詹姆斯邁克爾泰勒過世後，家屬在發布的聲明中指出，他於周六（23日）晚間於洛杉磯的家中安然離世。

▲▼詹姆斯邁克爾泰勒先前表示，從2018年確診罹癌起就一直在對抗病魔。（圖／翻攝自YouTube／TODAY、Prostate Cancer Foundation）

在喜劇《六人行》中扮演迷戀「瑞秋」（珍妮佛安妮斯頓飾）的咖啡店主管「岡瑟」，使得他成為該劇中重要的甘草人物和元素之一，更曾因此被選為「最佳第七人」，但他6月受訪時透露2018年9月就已經診斷出罹患前列腺癌，且已經是末期，癌細胞擴散至骨頭。

▲《六人行》主角回歸特別篇。（圖／HBO Max提供）

詹姆斯邁克爾泰勒當時表示過去3年都在和病魔對抗，原本預定要在今年《六人行》演員們回歸特別篇中出現的他，也因病無法實地到場，只能透過螢幕出現。

2018年，接受年度身體健康檢查才發現罹癌的詹姆斯邁克爾泰勒，隔天就被醫師通知盡快到醫院接受進一步檢測，之後確診末期前列腺癌，並接受漫長的賀爾蒙治療。

