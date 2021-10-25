她扮《魷魚》士兵野外解放「渾圓雪乳」　粉絲驚：會被拖進樹叢

▲林淑芬好奇，這樣若爬山遇到會不會嚇到人。（圖／翻攝自林淑芬Instagram）

記者張靖榕／綜合報導

韓劇《魷魚遊戲》在全球掀起熱潮，不只成為今年萬聖節熱門扮演服裝，也吸引許多網紅火辣cosplay，馬來西亞網紅林淑芬近日就在Instagram上分享一系列劇中士兵及參賽者的照片，但重點都集中在解放渾圓雪乳和超清涼服裝，看得粉絲們大喊想參賽。

▼林淑芬火辣扮演士兵不夠，也要扮演參賽者。（圖／翻攝自林淑芬Instagram）

Instagram擁有近60萬粉絲的網紅林淑芬，近日搭上《魷魚遊戲》熱潮，PO上一系列火辣照片，其中扮演劇裡士兵的地點，還是在一處山林土路中，只見她帶著符號面具，身上穿著的紅色衣服卻「不符遊戲規定」，除了大開深V外，還露出兩側渾圓的胸部，還說「來玩深山遊戲」、「爬山遇到會不會嚇到」。

▲林淑芬平常還會扮演外送員等。（圖／翻攝自林淑芬Instagram）

此外還有林淑芬扮演劇中參賽者的照片，綠色運動外套下的中空緊身運動內衣，在鏡頭前展現火辣深溝。一系列照片看得粉絲紛紛留言長串愛心，表示想參賽，和林淑芬一起拿下456億韓元；也有網友說爬山遇到的話，「是妳會怕我們吧」、「會被拖進樹叢吧」，林淑芬也回覆網友，「你們好可怕喔」。