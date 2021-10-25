佛奇：給5至11歲孩童疫苗　可望11月上半月提供

▲佛奇釋出好消息，美國5歲到11歲兒童有望年底前接種疫苗。（圖／路透）

文／中央社華盛頓24日綜合外電報導

美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）今天表示，給5至11歲孩童注射的疫苗可望在11月上半月提供，並說預估今年底前將會有許多孩童完整接種疫苗。

佛奇接受美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）訪問表示：「若一切順利，並且我們獲得監管機構的核准及美國疾病管制暨預防中心（CDC）的建議，的確有可能在11月的頭一、兩週內，提供疫苗給5至11歲的孩童。」

美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BioNTech提出申請，盼取得給幼童施打兩劑疫苗的授權，目前美國食品暨藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration, FDA）的官員正在審查，疫苗和相關生物產品諮詢委員會將在10月26日進行評估。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）的顧問將在11月2日及3日召開的會議考量對疫苗的建議，並協助CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）拍板決策。

瓦倫斯基今天在福斯新聞頻道（Fox News Channel）也說，FDA完成審查及展開監管後CDC將會商，並且若一切順利，CDC將加快作業。

她說：「我們知道，很多父母關心他們5至11歲的孩童注射疫苗，而我們期盼盡快施打。」

一旦取得授權，美國大約將有2800萬的孩童符合資格，可施打首個供幼童接種的疫苗，目前12至17歲的青少年已可接種輝瑞與BNT研發的疫苗，這兩家公司仍在研究5歲以下孩童適用的疫苗。