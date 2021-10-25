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印度神童又說中！它「滿血復活」　揭下波災難點

▲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

▲印度神童阿南德。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者曾羿翔／綜合報導

印度神童阿南德（Abhigya Anand）似乎再次預言命中，他日前曾經表示虛擬貨幣價格將會在11月底前破紀錄。結果比特幣（bitcoin）近期創下新高，19日時單價創歷史紀錄，漲破6萬6千美元，20日還一度逼近6萬7千美元，讓不少網友驚呼「神童又說中」。

根據《香港01》報導，阿南德在9月21日發布的預言影片中提到，加密貨幣價格會在11月底前破紀錄。影片發布後的幾天，中國當局就宣布打擊虛擬貨幣，導致比特幣等虛擬貨幣急瀉，當時幾乎失守4萬美元大關。沒想到後來比特幣走勢逆風成長，就如同阿南德的預言，11月底前價格飆漲創紀錄，似乎破頂不是夢。

事實上，首檔比特幣期貨指數股票型基金（ETF）19日在華爾街掛牌交易，讓比特幣朝主流投資更靠近了一步，比特幣當天飆漲到新高價位，是加密貨幣市場引頸期盼的盛事。

阿南德在9月的影片中也提到，加密虛擬貨幣創新高之後，11月21日之後可能會出現大回調，之後可能還會「泡沫破滅」，且2022年3月到4月還會有一場「震驚世界的災難」，全世界要到2023年4月23日之後，木星離開水瓶座情況才會好轉，全球會進入大型重置時期，經濟恢復成長。

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