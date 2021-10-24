斯里蘭卡稱中國肥料內含「有害細菌」　禁止船隻卸貨

▲斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）。（圖／翻攝自Facebook／Gotabaya Rajapaksa）



中央社

斯里蘭卡官員24日表示，由於專家發現一艘中國船隻載運的有機肥料內含有害細菌，已禁止該船靠港卸貨。

總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）辦公室表示，國家植物檢疫所已對這艘中國船隻上的肥料樣本進行檢測，並「確認有機體的存在，包括某些類型的有害細菌」。

另份官方聲明也補充，商業高等法院已禁止向青島海大生物科技集團有限公司（Qingdao Seawin Biotech Group Co., Ltd）支付這批9萬6000噸有機肥料的費用。

事實上，早在上月，斯里蘭卡當局就終止這筆4200萬美元的交易，但這批貨物仍依原計畫發運，即將抵達首都可倫坡（Colombo）。

斯里蘭卡港務局表示，農業部23日下令禁止在任何港口卸載這批肥料，並拒絕該艘中國船隻靠岸。

目前斯里蘭卡正全力應對貨幣危機造成的糧食短缺。農民則表示，政府禁止使用化學肥料，可能讓他們的莊稼今年產量大減。

斯里蘭卡希望成為全球首個100%採用有機農法的國家，因此向中國訂購有機肥料。

該國的主要水稻種植季節自本月15日開始。當局原計畫用來自中國的有機肥料，取代逐步淘汰的化學肥料。

然而，大批農民抗議放棄化肥將嚴重影響產量後，上週政府宣布取消5月份開始實施的化肥禁令。