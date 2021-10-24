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受害女哭「下體長牙就好了」女醫研發倒鉤保險套　一被勾住就GG

犀利女醫生上網募款　研發「防狼保險套」內藏倒鉤痛宰強姦犯

▲艾勒絲醫師受訪時，展示「Rape aXe」的使用方法。（翻攝Rape aXe official Facebook）

圖文／鏡週刊

南非女醫師艾勒絲（Sonnet Ehlers）為了嚇阻性犯罪，保障女性身體自主權，設計出一款類似「貞操帶」的防狼保險套「Rape aXe」，若有女孩不慎遭男性侵犯，保險套內的鋸齒便會啟動，狠狠夾住對方的下體，而歷經多年研發和市場調查後，艾勒絲也在籌資網站中，表示需募集31萬美金（約新台幣860萬元），一旦資金到位後，「Rape aXe」便將量產和正式上市。

據外媒報導，艾勒絲醫師設計的防狼保險套「Rape aXe」，使用方式類似女性棉條，需先放入陰道內，而因特殊設計的彈性護套中，藏有許多銳利的倒鉤，如不慎遭圖謀不軌的男性侵犯，對方的下體便會被倒鉤勾住，並當場血流如注，此時性侵犯必定會驚慌失措，試圖取下緊緊套住陽具的「Rape aXe」，受害女性則可趁隙脫逃，艾勒絲醫師也對自己的設計深具信心，強調如有男性不慎遭殃，「千萬別試著自己脫下來，務必請求專業的外科醫師協助。」

自1967年便在醫院任職的艾勒絲醫師，長年目睹了許多無辜女性，遭到陌生男子的荼毒染指，令人相當不捨，她回憶某次深夜時，在急診室處理一位遭暴力侵犯後送醫，淚流滿面的年輕女孩，哭著對她說：「要是我的下體有長牙齒就好了。」正是這句話啟發了艾勒絲，催生出「Rape aXe」的設計靈感。

據聯合國組織統計，南非的性犯罪率盛行，平均全國有1/4的男性都曾犯下性侵罪，原因在於教育水平低靡、文化落差和女性權利不彰，但艾勒絲醫師也指出在美國，平均每98秒便有一位女性遭性侵，強調性犯罪在全世界都會發生，她也表示曾在研發階段時，到偏鄉展示「Rape aXe」的效力後，嚇壞了眾多男性，從此當地有很長一段時間，都未再發生性侵案件，「這就是我們想要看到的。」

犀利女醫生上網募款　研發「防狼保險套」內藏倒鉤痛宰強姦犯

▲尚未量產的「Rape aXe」開發中原型模具。（翻攝Rape aXe official Facebook）

儘管「Rape aXe」目前尚未量產上市，但艾勒絲醫師曾在2010年的南非世足賽中，免費發放3,000件「Rape aXe」給許多女性旅客，引起國際間軒然大波。

而據募資網站介紹，「Rape aXe」採用高生物相容性材質製造，不會造成過敏反應，每次可使用約8小時，配戴時不會造成任何不適，且透過肉眼無法察覺，網頁中也表示需募集31萬美金（約新台幣860萬元），作為日後量產和上市發行的費用。

艾勒絲醫師也在受訪時，透露曾在南非的索維托市（Soweto），看過當地女性設計一種裝置自保，原理是在一塊厚海綿中，塞入一把鋒利的刀片，若不慎遭到侵犯，刀片便會垂直割傷對方的陽具，構造和「Rape aXe」十分酷似，對此她也說：「我是基於保護全球女性安危，才打造出這種宛如中古世紀刑具的裝置」。

★《鏡週刊》關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。


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