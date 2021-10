沖繩也在晃！宜蘭規模6.5強震全台有感　日本石垣市測得震度2級

▲日本沖繩縣也感覺到搖晃。(圖/翻攝自日本氣象廳)

記者詹雅婷/綜合報導

台灣24日下午接連發生規模6.5強震及5.4餘震,全台有感。但其實不只台灣,就連日本沖繩縣的石垣市、與那國島也有感,測得震度2級。

依據日本氣象廳下午2時16分發布的地震數據,在日本時間下午2時11分(台灣下午1時11分)左右,震央在台灣的這場地震也讓日本部分地區也有感,沖繩縣石垣市美崎町、新榮町、竹富町黑島測得震度2級,同樣隸屬於沖繩縣的與那國町久部良、役場、祖納震度也有2級。

事實上,這場地震讓不少台灣人嚇得不輕,就連在台外國人也受到驚嚇。

現於中研院植物暨微生物學研究所攻讀博士後研究的研究員吳妮霞(Neha Upadhyay Tiwari)稍早也在推特PO出地震當下的影片,一開始畫面只有輕微晃動,隨後馬上開始狂搖,還可聽見物品搖晃的聲響和她驚恐的叫聲,這一切令她雙腿忍不住顫抖,直言這場地震是個很可怕的經驗。

Massive crack in my building after earthquake pic.twitter.com/CP7aCnKUm2