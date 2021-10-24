　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

沖繩也在晃！宜蘭規模6.5強震全台有感　日本石垣市測得震度2級

▲▼ 台灣地震日本也有感。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲日本沖繩縣也感覺到搖晃。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣24日下午接連發生規模6.5強震及5.4餘震，全台有感。但其實不只台灣，就連日本沖繩縣的石垣市、與那國島也有感，測得震度2級。

依據日本氣象廳下午2時16分發布的地震數據，在日本時間下午2時11分（台灣下午1時11分）左右，震央在台灣的這場地震也讓日本部分地區也有感，沖繩縣石垣市美崎町、新榮町、竹富町黑島測得震度2級，同樣隸屬於沖繩縣的與那國町久部良、役場、祖納震度也有2級。

事實上，這場地震讓不少台灣人嚇得不輕，就連在台外國人也受到驚嚇。

現於中研院植物暨微生物學研究所攻讀博士後研究的研究員吳妮霞（Neha Upadhyay Tiwari）稍早也在推特PO出地震當下的影片，一開始畫面只有輕微晃動，隨後馬上開始狂搖，還可聽見物品搖晃的聲響和她驚恐的叫聲，這一切令她雙腿忍不住顫抖，直言這場地震是個很可怕的經驗。


《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple Podcast

►為什麼這鍋子煮飯很快而且不用洗！

ET快訊
快訊／基隆民宅驚傳「氣爆」！女慘灼傷
美媒驚爆：金與正政變「處決金正恩」　南韓情報機構回應
台灣6.5強震　日本也在晃！
統神嗆：蕭敬騰閉嘴！「他才是我敵人」
恐有颱風生成　一圖秒懂未來一週天氣
陳修將妻子發聲明了！　泣訴「正宮被騙最慘」
蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

防前妻女兒拿走食物！狠心繼母用不銹鋼鎖「封印冰箱」　影片曝光

沖繩也在晃！宜蘭規模6.5強震全台有感　日本石垣市測得震度2級

住Airbnb驚見「恐怖收據」　她嚇到隔天秒退房：有人想偷拍

她婚前7天慘被埋屍臥房！　恐怖男「騙吸氮氣」連殺前妻、未婚妻

嬌生疫苗導致血栓！他接種後「腦部栓塞」腦死　最後器捐救4人離世

美媒驚爆：金與正發動政變「處決金正恩」　南韓情報機構駁斥

槍口直指女攝影鑄大錯！亞歷鮑德法律責任曝　僅1條件可免刑事罪

美國衛院「間接承認」資助病毒改造實驗　佛奇疑遭打臉

教會淪繁殖場！逼信徒「母子相姦」亂倫　牧師性侵女童遭重判25年

在台外國人怕爆！6.5強震震出「超大裂縫」　她驚喊：腿還在抖

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

可以防身！戰鬥民族俄羅斯麵包 硬到敲碎磚頭...網：多功能武器

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

保羅沃克22歲愛女結婚了！　馮迪索「婚禮代父職」牽手入場

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

柯佳嬿《無神》迷人反派嚇《想見你》小黃雨萱　變身「滿臉皺紋、頭髮斑白」算命老婦人

蕭敬騰日料店遭Toyz攻擊「他沒資格跟我說話」　談網路霸凌「都是一些泡沫」：認真就輸了！

防前妻女兒拿走食物！狠心繼母用不銹鋼鎖「封印冰箱」　影片曝光

沖繩也在晃！宜蘭規模6.5強震全台有感　日本石垣市測得震度2級

住Airbnb驚見「恐怖收據」　她嚇到隔天秒退房：有人想偷拍

她婚前7天慘被埋屍臥房！　恐怖男「騙吸氮氣」連殺前妻、未婚妻

嬌生疫苗導致血栓！他接種後「腦部栓塞」腦死　最後器捐救4人離世

美媒驚爆：金與正發動政變「處決金正恩」　南韓情報機構駁斥

槍口直指女攝影鑄大錯！亞歷鮑德法律責任曝　僅1條件可免刑事罪

美國衛院「間接承認」資助病毒改造實驗　佛奇疑遭打臉

教會淪繁殖場！逼信徒「母子相姦」亂倫　牧師性侵女童遭重判25年

在台外國人怕爆！6.5強震震出「超大裂縫」　她驚喊：腿還在抖

台鋼獵鷹職籃處女秀遭震撼教育　大獅賽36分慘輸攻城獅

《披荊斬棘》男星淘汰醉倒…　被洩「男男偷親床照」網：在幹嘛！

快訊／基隆和平島氣爆　屋主手灼傷鄰居嚇到頭撞牆

快訊／基隆民宅「氣爆」玻璃震碎！80歲婦人灼傷　鄰居撞到頭

香港波神「瘦到手臂都見骨」！　近照嚇歪網：快看心理醫生吧

Tesla股價飛揚！謝金河：電動車國家競賽將延燒數年

新莊20樓建案「吊臂遭震斷」垂掛空中　侯友宜下令今晚拆除

麟洋配今返台隔離備戰　11月中出征年終賽等印尼3站

米克斯被震醒淡定瞪大眼　棉被留「害怕印記」笑翻爸：來換床單

椅子蹦出一顆「超巨芝麻湯圓」頭不見了　爸傻眼：有冷成這樣？

國際熱門新聞

警尋網紅尪　找到9遺體和整袋屍塊

影片瘋傳！　拜登上節目突現19秒「詭異姿勢」

愛妻吞吐太刺激！他嗨到高點昏死

6.5強震外國人怕爆　外牆現超大裂縫

氣質人妻失蹤2月後精神崩潰睡街頭

顧客要求薯條現炸　麥當勞員工怒丟熱油回鍋5秒：奧客

美媒爆料金與正政變殺金正恩　南韓駁斥

土國總統指示　驅逐美國等10國大使

俄國病歿連5天破紀錄　德國7天發病率創5月來新高

搶匪遇「美軍陸戰隊」糗遭1秒奪槍壓制

世界首富竟是動漫宅！馬斯克推7部神作

土耳其一口氣宣布：驅逐西方10國大使

女辣模自爆性冷感！大方邀老公3P：夫妻關係更和諧

408kg男不能做愛崩潰　活活吃到死

更多熱門

相關新聞

鼻頭漁港有海豹　野柳非本園逃出

鼻頭漁港有海豹　野柳非本園逃出

新北市鼻頭漁港今（24日）下午驚見一隻落單小海豹，起初目擊民眾以為是落水小狗，但仔細一看，發現落水動物的鬍鬚偏長、沒有耳朵，而且很熟練地划水前行。當地超過30名以上的遊客與居民目睹，有人擔心是否跟下午地震有關，海獅可能是從野柳海洋世界逃出來？對此，野柳海洋世界表示「非本園逸出動物」。

威力彩「6.5級震撼牌」來了　業者曝超夯7碼！

威力彩「6.5級震撼牌」來了　業者曝超夯7碼！

中和公寓頂樓水塔遭震倒　卡屋簷超驚險

中和公寓頂樓水塔遭震倒　卡屋簷超驚險

民眾怨「國家級警報」震後才響　氣象局曝運作真相

民眾怨「國家級警報」震後才響　氣象局曝運作真相

中橫便道落石不斷　16:30起暫停開放

中橫便道落石不斷　16:30起暫停開放

關鍵字：

宜蘭地震沖繩氣象廳日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

「好想你的懶O」陳修將殺女友　疑死者玩火自焚

吳宗憲《玩很大》痛哭！坤達聽到「他的歌」落淚

警尋網紅尪　找到9遺體和整袋屍塊

Gino竟是幕後金主「按摩店連開19家」

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

不再是好朋友了！切割孫協志　夏宇童開酸「現在是普通朋友」

小鐘脫口「睡過林莎」！她害羞認了：交換過唾液

快訊／13：11規模6.5地震！　最大震度4級

陳修將迷小三棄癌兒　死者疑設桃花局動機曝

玩狼人殺一半羊水破了　資生堂千金報喜生雙胞胎

快訊／連2大震！新莊「高空搖臂」瞬間折彎

無碼AV真相曝光　網崩潰：被騙10幾年

宜蘭小六生遭貨車輾壓　肋骨斷12根命危搶救中

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

更多

最夯影音

更多
嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦
Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

可以防身！戰鬥民族俄羅斯麵包 硬到敲碎磚頭...網：多功能武器

可以防身！戰鬥民族俄羅斯麵包 硬到敲碎磚頭...網：多功能武器

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面