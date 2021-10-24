沖繩也在晃！宜蘭規模6.5強震全台有感　日本石垣市測得震度2級

▲日本沖繩縣也感覺到搖晃。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣24日下午接連發生規模6.5強震及5.4餘震，全台有感。但其實不只台灣，就連日本沖繩縣的石垣市、與那國島也有感，測得震度2級。

依據日本氣象廳下午2時16分發布的地震數據，在日本時間下午2時11分（台灣下午1時11分）左右，震央在台灣的這場地震也讓日本部分地區也有感，沖繩縣石垣市美崎町、新榮町、竹富町黑島測得震度2級，同樣隸屬於沖繩縣的與那國町久部良、役場、祖納震度也有2級。

事實上，這場地震讓不少台灣人嚇得不輕，就連在台外國人也受到驚嚇。

現於中研院植物暨微生物學研究所攻讀博士後研究的研究員吳妮霞（Neha Upadhyay Tiwari）稍早也在推特PO出地震當下的影片，一開始畫面只有輕微晃動，隨後馬上開始狂搖，還可聽見物品搖晃的聲響和她驚恐的叫聲，這一切令她雙腿忍不住顫抖，直言這場地震是個很可怕的經驗。





Massive crack in my building after earthquake pic.twitter.com/CP7aCnKUm2 — neha upadhyay (@research_freak) October 24, 2021

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