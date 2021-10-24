住Airbnb驚見「恐怖收據」　她嚇到隔天秒退房：有人想偷拍

▲亞倫在Airbnb發現可怕收據。（圖／翻攝TikTok@coolstrawberryy_）



記者吳美依／綜合外電報導

美國女網友亞倫（Arlen）和男友、妹妹搬至德州，在尋覓住處前，共同租下一間Airbnb暫住，但退房前一天大掃除時，竟在床底下發現一張收據，某人購買大量迷你監控設備，結帳總金額高達1038.06美元（約新台幣2.9萬元）。她將此經歷分享至TikTok，引發熱烈討論。

該收據似乎是附在包裹箱內的貨品清單，上頭寫道，訂單時間為2021年3月8日，購買品項包括錄音筆、USB錄音機、鑰匙圈錄音機、iPhone手機殼隱藏式攝影機、行動電源隱藏式攝影機，還包括稅金與運費。亞倫指出，收件地址就在該房源2條街以外一間民宅。

在另一部影片中，亞倫透露，這間Airbnb與網頁照片上似乎根本是不同房間，廚房裡還有蟑螂，但在居住期間沒有其他嚴重問題。她認為，某人將監控設備搬入房內安裝，卻無意間弄丟收據，但由於一行人急著搬出，也沒時間仔細搜查，來不及找到設備究竟藏在哪裡，但已聯繫Airbnb，希望與安全團隊好好溝通。

此影片累計130萬次觀看與8萬多讚數，許多網友都被嚇壞了，「講認真的，還是住旅館吧」。但也有人認為，斷定房東偷窺房客言之過早，「妳只是根據自己找到的一張紙，假設所有事情」。

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