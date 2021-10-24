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「蜈蚣咬嘴唇」扯不掉崩潰！21歲正妹睡一半痛醒　開燈慘變香腸嘴

▲▼巴西21歲正妹加爾迪諾（Nataly Galdino）被蜈蚣咬 。（圖／翻攝自IG）

▲加爾迪諾來自東南部城市聖維森特（São Vicente）。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西21歲正妹加爾迪諾（Nataly Galdino）11日晚上睡覺時，嘴唇突然傳來一陣難以忍受的疼痛，好像有東西刺進上嘴唇，隨即伸手想要把不知名物體弄掉，就在她起床開燈之後才驚覺，咬她的居然是隻大蜈蚣。就在此時，她也發現上唇腫脹、呼吸急促，隨即就醫，直到2天後，嘴唇才恢復正常。

綜合雅虎新聞、鏡報報導，加爾迪諾11日晚上一如往常上床睡覺，但蓋著毯子的她睡到一半突然覺得有東西刺進她的上嘴唇，當下的反應就是伸手摸，在感覺到有東西掛著時，立刻猛力往下拉，想把它弄掉。

加爾迪諾拉扯大約5秒，承受著難以忍受的疼痛感，掛著的東西才掉下來，這時她才起床開燈，發現自己的上嘴唇有傷口，且床上毯子還有一隻大蜈蚣。她當場嚇壞放聲大叫，父親立刻過來查看，並把蜈蚣抓起來丟進罐子裡。依據照片，加爾迪諾上唇明顯紅腫，至少是下唇的2倍厚。

「牠很大隻，跟我的手機一樣大」，加爾迪諾的上唇隨即開始腫脹，且呼吸急促，她的父親決定帶她到醫院就診。院方說明，蜈蚣的毒性並不足以殺死一個人，這才讓她逐漸冷靜下來，並開了止痛藥和過敏藥給她服用，觀察2個小時才回家。

加爾迪諾一家懷疑，蜈蚣可能是從淋浴間排水孔爬進屋內，現在他們幾乎天天檢查家裡有沒有蜈蚣出現。

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