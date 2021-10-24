第2劑到底要不要混打BNT疫苗？　華裔專家「關鍵抉擇標準」曝光

▲溫麟衍作為已經施打過嬌生疫苗的人，決定放棄第二劑也施打同樣廠牌的疫苗。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

中央流行疫情指揮中心宣布，將於第13輪開放已施打AZ疫苗的民眾混打BNT，然而究竟是混打比較好，還是完整接種2劑同廠牌疫苗比較好，至今仍眾說紛紜。不過美國一名華裔的公衛教授就分享自己決定是否混打的標準，希望能夠給其他民眾參考。她表示，選擇混打的標準應該是為了避免某些副作用，而不是為了取得更好的保護力。

現年38歲的喬治華盛頓大學（George Washington University）梅肯研究所公衛學院（Milken Institute School of Public Health）的客座教授溫麟衍（Leana S. Wen）20日在《華盛頓郵報》發表社論。她在文中先是寫道，自己和1500萬名美國人一樣，是嬌生疫苗的接種者，儘管嬌生只需要接種一劑，但她仍在經過數個月的等待後，施打了第二劑疫苗。

溫提到，在接種首劑疫苗後的數個月內，她看到越來越多研究表明，接種一劑嬌生的保護力並不如完整接種兩劑的輝瑞／BNT疫苗或是莫德納疫苗。幸運的是，美國食品與藥物管理局（CDC）日前剛剛批准，接種過一劑嬌生疫苗的民眾可以接種第二劑，甚至開放混打輝瑞／BNT或莫德納。

▲美國CDC開放以施打嬌生疫苗的民眾，第二劑可混打。（圖／路透）



溫麟衍對新政策表達強烈支持，她認為這個方案能夠提供地方衛生單位、藥局或是提供疫苗接種的單位更高的靈活度，還能迅速地管理加強劑，最重要的是，讓人們可以根據自己的喜好以及身體狀況來選擇第二劑的廠牌。

根據美國CDC發表的一項對比研究，莫德納疫苗對於住院治療的有效性為93%，輝瑞則是88%，然而嬌生卻只有71%。不僅如此，施打強生疫苗的民眾對於症狀的保護力也正在以「驚人的速度」減弱。在一項針對超過62萬名退伍軍人的調查研究中發現，嬌生疫苗的保護力在3月還有88%，但8月就已經下降到3%，儘管其他疫苗的保護力也有減弱，但都沒有像嬌生這麼嚴重，其中莫德納從92%下降至64%，輝瑞則從91%下降至50%。

溫麟衍表示，她因為擔憂施打嬌生疫苗會發生副作用，因此最終決定不接種第二劑嬌生疫苗，而是改打輝瑞。她提到，嬌生疫苗可能引發血栓併血小板低下症候群（Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome，TTS），儘管這個副作用極為罕見，但是主要發生在50歲以下女性，38歲的她最終還是選擇了接種輝瑞。

她強調，自己選擇施打輝瑞作為加強劑並不是因為它一定更有效，只是因為想要避免發生副作用。就如同mRNA疫苗可能導致少數30歲以下的男性出現心肌炎等症狀，這些人可能就更適合嬌生疫苗。

As a woman under 50 who received the J&J vaccine, I will not get a J&J booster. There are other options, specifically Pfizer and Moderna, that are not associated with the very rare but very serious blood clotting disorder in younger women. FDA & CDC should allow “mix & match”. pic.twitter.com/gPdnxQUwbF — Leana Wen, M.D. (@DrLeanaWen) October 9, 2021

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