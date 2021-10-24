嬌生疫苗導致血栓！他接種後「腦部栓塞」腦死　最後器捐救4人離世

▲南韓一名57歲男子接種嬌生疫苗後腦部栓塞，最後腦死器捐4人。（示意圖，非當事人／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來已達成全國7成人口完成2劑新冠疫苗接種的目標，為的就是力拼11月前轉換防疫體制至「與病毒共存」（With Corona），全面開放餐廳、咖啡廳、健身房等大眾場所的營業時間限制，並考慮發放折價券振興，以求恢復日常生活。然而，一名50多歲男子在接種嬌生疫苗後，腦部出現血栓、腦死，最後只好器捐給4人，遺留大愛在人間。

根據韓媒《中央日報》，一名網友日前在青瓦台官網上發起連署，他表示57歲的父親於9月17日在慶尚南道昌原市接種嬌生疫苗，沒想到才經過24天，便於10月10日因腦部出現血管栓塞而導致腦死，最後只好將器官捐贈給其他4名病患。

網友表示，「我的爸爸在接種嬌生疫苗後，出現頭痛、發高燒的症狀，然而去到急診室後，院方卻因為發燒而只願意開立乙醯胺酚（治療發燒或疼痛的藥物）的處方籤；10月6日因昏倒而送往醫院，隨後緊急進行腦部手術，卻還是被診斷為腦死，器捐給4個人後便不幸病逝前往天國。」

網友透露，雖然目前仍存有部份醫院的診斷紀錄證明腦部血栓為接種嬌生疫苗後的副作用，然而有專家表示就算讓他父親接受遺體解剖，仍無法證實死因與疫苗副作用之間有無存在因果關係，「想到我的父親在器官捐贈後，還得進行屍體接剖，我於心不忍，於是決定不再另外進行解剖。」

網友期盼南韓政府能夠證實其父親的死因與疫苗副作用有關，並希望得到政府合理的解釋。

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