氣質人妻離奇失蹤！2月後「精神崩潰」淪落街頭　被認出又神隱

▲美國人妻離奇失蹤。（圖／翻攝自YouTube／MV TV）

記者吳美依／編譯

美國39歲人妻艾莉莎（Alyssa Olivier）原居科羅拉多州，8月驅車回到家鄉堪薩斯州探望姨婆，之後又來到求學時期居住的紐約市，卻突然離奇失蹤，直到2個月後，才被發現露宿曼哈頓街頭。她疑似精神崩潰，還出現暴力傾向、亂踹路人頭部，即使被私家偵探認出，卻仍拒絕回家，且如今再度神隱。

《紐約郵報》報導，艾莉莎是一名藝術家，氣質空靈美麗，與丈夫育有一個10歲女兒，但夫妻倆目前已經分居。她搬去與父母同住，並且協助罹癌母親處理家務及生活起居，但8月2日抵達紐約市2天後，就音訊全無。因此，焦急的家屬們聘請紐約市退休警察、私家偵探佩雷拉（Rock Pereira）協助尋人，果然有所收穫。

▲艾莉莎被發現淪落曼哈頓街頭。（圖／翻攝自YouTube／MV TV）



艾莉莎的汽車8月9日被發現停放在紐約市第三大道，汽油耗盡，電池沒電，手提包與電子產品都在車內，皮夾卻消失不見，儘管幾天後被撿到，卻始終無人取回。此外，她9月29日二度試圖打公共電話給聯繫丈夫，還曾經攻擊路人，犯案過程被民眾拍攝下來，送至警局報案。

佩雷拉10月14日接獲通報，有人看見艾莉莎出現在東10街，與一隻小白貓在一起，而他當天稍晚就在湯普金斯廣場公園（Tompkins Square Park）附近找到人，「她看起來很累，帶著3個袋子，看起來像個遊民」。

佩雷拉與艾莉莎進行了10至12分鐘的對話，但對方拒絕就醫，更不願意回家，他只好給出100美元以及數個親友電話號碼，「大家都很擔心妳，包括妳母親」。

▲艾莉莎今年夏天離開科羅拉多州的住家後失蹤。（圖／翻攝自YouTube／MV TV）

艾莉莎的母親克里斯緹（Kristie Olivier）表示，艾莉莎先前似乎因生活巨變與壓力而喘不過氣，但沒有出現崩潰跡象，「我們都嚇壞了……我們不知道眼前正在處理的是健康、心理或者其他問題。」

克里斯緹認為，女兒可能遭受攻擊或侵犯，才會變得如此反常，但最傷心的是，艾莉莎已是能夠決定自己行為的成人，所以只要不願主動就醫或回家，親友們再擔心也沒轍。

佩雷拉本周持續在附近尋人，卻再也沒看見艾莉莎，「這是一件令人傷心的案子，為了她的家人朋友、紐約市民以及她自己好，最好還是能夠把她找回來。」克里斯緹表示，全美各地都有人在協助，希望艾莉莎脫離流浪生活。

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