　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

食肉性病蔓延英國！一連結GG被侵蝕見肉炸黃膿　他整根爛掉全切了

▲下體痛。（圖／取自免費圖庫Photo Stock Editor）

▲超級性病「腹股溝肉芽腫」正在英國悄悄蔓延。（示意圖／取自免費圖庫Photo Stock Editor）

記者葉睿涵／綜合報導

可能導致感染部位出現食肉性潰瘍的罕見性病「腹股溝肉芽腫」正在英國悄悄蔓延。英國衛生部數據顯示，該國在2019年就已出現30宗相關病例，儘管這個數字與其他性病傳染相比不算多，但相關病例數近2年一直穩定上升，並可能對公共健康構成威脅。

綜合《伯明翰郵報》與《紐約郵報》報導，腹股溝肉芽腫（學名Granuloma Inguinale，亦稱Donovanosis）是一種肉芽腫克雷伯氏菌（Klebsiella granulomatis）引起的病變，其特徵是生殖器潰瘍。腹股溝肉芽腫過去只流行於印度、巴西和新幾內亞（New Guinea），然而隨著人口移動，這種被稱為「超級性病」的傳染病已在南非及澳洲現蹤，並於2018年首度傳入英國。

▲▼腹股溝肉芽腫。（圖／翻攝自JCDR期刊）

▲顯微鏡下的腹股溝肉芽腫切片。（圖／翻攝自JCDR期刊）

腹股溝肉芽腫出現的區域並不止於腹股溝，而是在性器及周邊，它主要經由與患者發生性行為傳染，不過接觸患者的潰瘍傷口亦可傳染。腹股溝肉芽腫實際上並不會「吃掉」患者的肉，但由於它會導致患者的皮膚看起來血淋淋的，因此被人們稱為食肉性潰瘍（flesh-eating ulcer）。

當患者與細菌接觸後，身體首先會出現細小的腫塊。之後，腫塊會破裂，使病灶變成開放、見肉及湧出式病變。感染會擴散，使受感染的組織殘缺。感染將繼續破壞組織，直至相關部位得到治療。印度過去曾有一名患者因生殖器持續出現疼痛性潰瘍長達5週，而需要切除陰莖。

美國疾病管制署（CDC）曾在2015年指出，病患可以使用抗生素來阻止病菌生長，從而促使潰瘍在數日內痊癒，但如果患者感染的時間較長，則需要治療數週才能取得顯著的進展。報導稱，若患者在染病後不加以控制，那感染引起的潰瘍有可能會加速艾滋病毒的傳播。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►為什麼這鍋子煮飯很快而且不用洗！

ET快訊
6.5強震！台北101震到「超搖擺」　阻尼器狀態曝
台中驚見S曲線「超辣豹紋妹」！　正面真相驚呆
陳子強離婚8年不忍了！　開戰傅天穎：扭曲父子親情　
6.5強震全台有感！　氣象局曝北部超晃原因
木柵公寓被震壞！「陽台歪斜變形」　警封鎖建物
台北101狂搖擺！　57秒恐怖地震影片曝
30年來最強！　氣象局：未來3天恐有規模4以上餘震
龍頭掉落！強震一殯下磚塊雨　他差10秒被砸中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

氣質人妻離奇失蹤！2月後「精神崩潰」淪落街頭　被認出又神隱

前職業足球員裸死浴缸！泡澡帶「充電中手機」　手一滑觸電亡

「蜈蚣咬嘴唇」扯不掉崩潰！21歲正妹睡一半痛醒　開燈慘變香腸嘴

第2劑到底要不要混打BNT疫苗？　華裔專家「關鍵抉擇標準」曝光

美國特使擔憂北韓試射飛彈！重申「無敵對意圖」　呼籲重回談判桌

台灣不是第2個香港！3優勢已成中國威脅　美官員警告北京別動武

食肉性病蔓延英國！一連結GG被侵蝕見肉炸黃膿　他整根爛掉全切了

百萬年薪徵洗碗工！溫哥華餐飲業缺人手　發獎金想挽回斷尾員工

死亡競速！賽車失控「衝向觀眾」2童喪命8人受傷　恐怖現場曝

「最吝嗇億萬富豪」排行榜出爐！貝佐斯、馬斯克入圍...捐不到1%

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

可以防身！戰鬥民族俄羅斯麵包 硬到敲碎磚頭...網：多功能武器

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

保羅沃克22歲愛女結婚了！　馮迪索「婚禮代父職」牽手入場

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

蕭敬騰日料店遭Toyz攻擊「他沒資格跟我說話」　談網路霸凌「都是一些泡沫」：認真就輸了！

柯佳嬿《無神》迷人反派嚇《想見你》小黃雨萱　變身「滿臉皺紋、頭髮斑白」算命老婦人

氣質人妻離奇失蹤！2月後「精神崩潰」淪落街頭　被認出又神隱

前職業足球員裸死浴缸！泡澡帶「充電中手機」　手一滑觸電亡

「蜈蚣咬嘴唇」扯不掉崩潰！21歲正妹睡一半痛醒　開燈慘變香腸嘴

第2劑到底要不要混打BNT疫苗？　華裔專家「關鍵抉擇標準」曝光

美國特使擔憂北韓試射飛彈！重申「無敵對意圖」　呼籲重回談判桌

台灣不是第2個香港！3優勢已成中國威脅　美官員警告北京別動武

食肉性病蔓延英國！一連結GG被侵蝕見肉炸黃膿　他整根爛掉全切了

百萬年薪徵洗碗工！溫哥華餐飲業缺人手　發獎金想挽回斷尾員工

死亡競速！賽車失控「衝向觀眾」2童喪命8人受傷　恐怖現場曝

「最吝嗇億萬富豪」排行榜出爐！貝佐斯、馬斯克入圍...捐不到1%

謊稱寵物是流浪狗！　英解封「爆棄養潮」…恐面臨安樂死

碰到地震第一反應「繼續吃飯」　柯文哲：塌下來「跑也來不及」

管中閔疑憂「卡管案」再現不續任　教育部：依大學法客觀評鑑

向冰島看齊！台東鼓勵年輕人玩極限運動紓壓　遠離毒品

人體地震儀！辛在勤「神準預測震央」比氣象局快　神秘2字網服了

米蘭達K破韓職高懸37年紀錄　登歷史單季三振王

氣質人妻離奇失蹤！2月後「精神崩潰」淪落街頭　被認出又神隱

《蜘蛛人：無家日》如「終局之戰」？小蜘蛛曝：不會發生的都發生

台北101被拍到「超搖擺」　業者回阻尼器狀態

擔心馬傑森被打臉影響　曾總建議戴防護面具

老闆抗疫情放大絕！「比基尼辣妹」芭樂擺胸前…網鼻血狂噴：吃芭樂降降火

國際熱門新聞

警尋網紅尪　找到9遺體和整袋屍塊

影片瘋傳！　拜登上節目突現19秒「詭異姿勢」

愛妻吞吐太刺激！他嗨到高點昏死

顧客要求薯條現炸　麥當勞員工怒丟熱油回鍋5秒：奧客

土國總統指示　驅逐美國等10國大使

俄國病歿連5天破紀錄　德國7天發病率創5月來新高

搶匪遇「美軍陸戰隊」糗遭1秒奪槍壓制

土耳其一口氣宣布：驅逐西方10國大使

世界首富竟是動漫宅！馬斯克推7部神作

女辣模自爆性冷感！大方邀老公3P：夫妻關係更和諧

「今天本該慶祝26歲生日」！東奧長跑女將下葬

肥宅男友胖到GG看不見　網狂勸分

網紅遭勒斃　警：找到未婚夫腐屍

408kg男不能做愛崩潰　活活吃到死

更多熱門

相關新聞

女老師把學生騙上床　假裝肚子被搞大

女老師把學生騙上床　假裝肚子被搞大

英國去年發生一起離譜案件，一名女老師誘騙年僅14歲的男學生與自己發生性關係，並在對方提出分手時謊稱自己懷孕，東窗事發後還在網路上以假帳號騷擾學生和他的家人，持續至少半年，令他們承受龐大壓力，近日被判入監服刑5年4個月。

新加坡、英國政府出擊！推動「金融科技能力」發展　培養人才更具彈性

新加坡、英國政府出擊！推動「金融科技能力」發展　培養人才更具彈性

共機擾台恐爆衝突！英防長狠批不智又危險

共機擾台恐爆衝突！英防長狠批不智又危險

女大生被下藥撿屍　癱軟滾爬畫面曝

女大生被下藥撿屍　癱軟滾爬畫面曝

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

關鍵字：

腹股溝肉芽腫英國超級性病

讀者迴響

熱門新聞

「好想你的懶O」陳修將殺女友　疑死者玩火自焚

警尋網紅尪　找到9遺體和整袋屍塊

吳宗憲《玩很大》痛哭！坤達聽到「他的歌」落淚

Gino竟是幕後金主「按摩店連開19家」

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

小鐘脫口「睡過林莎」！她害羞認了：交換過唾液

快訊／13：11規模6.5地震！　最大震度4級

不再是好朋友了！切割孫協志　夏宇童開酸「現在是普通朋友」

陳修將迷小三棄癌兒　死者疑設桃花局動機曝

無碼AV真相曝光　網崩潰：被騙10幾年

玩狼人殺一半羊水破了　資生堂千金報喜生雙胞胎

快訊／連2大震！新莊「高空搖臂」瞬間折彎

宜蘭小六生遭貨車輾壓　肋骨斷12根命危搶救中

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

更多

最夯影音

更多
嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦
Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

可以防身！戰鬥民族俄羅斯麵包 硬到敲碎磚頭...網：多功能武器

可以防身！戰鬥民族俄羅斯麵包 硬到敲碎磚頭...網：多功能武器

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面