「最吝嗇億萬富豪」排行榜出爐！貝佐斯、馬斯克入圍...捐不到1%

▲貝佐斯、馬斯克成為全球最吝嗇富豪之一。（圖／路透社、達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

在富比士所公佈的400位富豪榜中，身為美國前2大億萬富豪的亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、特斯拉創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）雙雙入列，兩人長期以來在誰更富有、誰更愛打官司等問題上爭論不休，然而他們與其他億萬富豪一樣互相爭奪最不受歡迎的頭銜，那就是入圍富比士的「全球最吝嗇億萬富豪榜」。

根據美國商業娛樂新聞網《商業內幕》報導，「富比士慈善指數」（Forbes Philanthropy Score）在統計指出，儘管新冠疫情以來全球股市飆升使得億萬富豪財富飆升至新高度，但貝佐斯與全球首富馬斯克的捐贈比例並未超過1%，在該排行榜的統計上落在最後一個等級。

報導指出，富比士的團隊將每個富豪一生中「對外捐贈」的總次數相加，並扣除該富豪所捐贈的基金或擔任顧問的基金後，除以當前總裁富與總捐贈金額，進而得出捐贈比例；之所以私人基金會與捐贈者提議的基金不在計算範圍內，是因為這些「捐贈基金」其實還是在捐贈者的控制範圍內，且還可以成為富豪們規避政府稅制的手段。

富比士將捐贈比例分為5個等級，分別是低於1%、1至5%、5至10%、10至20%、20%以上，而包括貝佐斯與馬斯克在內的156位富豪皆低於1%，創下歷史新高，其中貝佐斯與馬斯克雙雙入圍「最吝嗇的全球富豪」。

至於曾被封為世界首富的「股神」巴菲特（Warren Buffett），其捐贈總額依然未處富比士排行榜的首位，一生捐贈總額高達440億美元，今年6月他更賣掉柏克希爾哈薩韋公司（Berkshire Hathaway）價值41億美元的股票，而他曾承諾捐出所有該公司的股份，目前進度已到一半。

另外，在富比士排行榜中，美國商人索羅斯（George Soros）被評為最慷慨的富豪，因為他的捐贈總額高達168億美元，超過其擁有的個人財產86億美元。

據悉，10月16日所公布的《彭博億萬富翁指數》（Bloomberg Billionaire Index），馬斯克以淨資產2300億美元榮登全球首富，在今年9月底超過淨資產1910億美元、位居第2的貝索斯。

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