死亡競速！賽車失控「衝向觀眾」2童喪命8人受傷　恐怖現場曝

▲ 德州一場賽車比賽發生死亡意外。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州克爾郡23日舉行一場賽車比賽，許多民眾都在觀眾席一起享受競速的刺激，未料一輛賽車不明原因失控，偏離賽道衝向觀眾，造成2名兒童死亡及8人受傷的悲劇。

《美聯社》報導，「機場賽車大戰」（Airport Race Wars 2）23日下午於克爾郡機場（Kerrville-Kerr County Airport）舉行，總獎金超過8000美元（約新台幣22萬元），賽車手在跑道上激烈競爭，現場也聚集數千群眾，沒想到發生死亡意外。

當地警方在記者會上說明，其中一名賽車手失去控制，衝出跑道，撞向停放在一旁的車輛，並撞倒觀賽的觀眾，導致一名6歲男童及一名8歲男童喪命。傷者分送多家醫院，包括一名傷重危急的46歲婦女、一名狀況不明的26歲男子，其餘多無生命危險。另有一名4歲男童及一名3個月大的女嬰送醫接受預防性檢查，以防萬一。

根據當時在現場的記者阿梅斯托伊（Louis Amestoy）說法，這場競賽吸引3500多人，裝滿水的塑膠路障被排列在賽道周圍，但終點與觀眾之間並無足夠的保護措施。

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