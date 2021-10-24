口交太刺激！他嗨到最高點「瞬間昏死」　愛妻抬頭崩潰：我害的

▲外國一對夫婦口交時發生恐怖意外。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

全球各國不時發生「奪命性愛」事件，一些人在激情過程中不幸猝逝，一些人在危險地方尋求刺激感，最後卻釀成悲劇。外國一對夫婦感情甜蜜，原本想要共度浪漫假期，但女方替老公口交時，卻導致男方腦動脈瘤（brain aneurysm）破裂，當場暈死床上。

克里斯（Chris）與亞曼達（Amanda）接受電視節目「性愛送我掛急診」（Sex Sent Me to the ER）採訪，談論這段可怕經歷。克里斯回憶，一切都發生得太快，妻子在服務時，「我突然感覺暈眩且失去方向感，我感到噁心，好像在坐雲霄飛車，這是我所經歷最嚴重的疼痛。」

亞曼達坦言，她一抬頭看見丈夫失去意識，非常自責又驚嚇，卻難以啟齒向醫護解釋來龍去脈，「我當時簡直不知道該做何感想，只是陷入了嚴重恐慌中。我很尷尬，不想要說太多細節。」

醫師指出，克里斯本來就有4年高血壓病史，加上性愛的興奮與激動，才會導致腦動脈瘤破裂，需要接受緊急手術，停止腦部出血，才有機會挽救性命，但成功機率只有1/3。

亞曼達表示，她聽見老公的存活機率時，感到非常自責，「他在從軍生涯中存活下來，如今卻差點因為性愛而送命。」幸好，最終克里斯成功挺過手術，並有機會完全康復，但直到身體狀況好轉前，都被禁止做愛。

408kg胖男「不能做愛」崩潰！每天躺床狂吞1萬卡路里 活活吃到死

死亡性愛超離奇！絕頂升天下秒「癱軟斷氣」 他被女友巨乳悶到死

超商被搶！神秘女郎「半裸色誘歹徒」就地吞吐 拖到警察來抓人

