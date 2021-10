口交太刺激！他嗨到最高點「瞬間昏死」　愛妻抬頭崩潰：我害的

▲外國一對夫婦口交時發生恐怖意外。(示意圖/免費圖庫pixabay)



記者吳美依/綜合報導

全球各國不時發生「奪命性愛」事件,一些人在激情過程中不幸猝逝,一些人在危險地方尋求刺激感,最後卻釀成悲劇。外國一對夫婦感情甜蜜,原本想要共度浪漫假期,但女方替老公口交時,卻導致男方腦動脈瘤(brain aneurysm)破裂,當場暈死床上。

克里斯(Chris)與亞曼達(Amanda)接受電視節目「性愛送我掛急診」(Sex Sent Me to the ER)採訪,談論這段可怕經歷。克里斯回憶,一切都發生得太快,妻子在服務時,「我突然感覺暈眩且失去方向感,我感到噁心,好像在坐雲霄飛車,這是我所經歷最嚴重的疼痛。」

亞曼達坦言,她一抬頭看見丈夫失去意識,非常自責又驚嚇,卻難以啟齒向醫護解釋來龍去脈,「我當時簡直不知道該做何感想,只是陷入了嚴重恐慌中。我很尷尬,不想要說太多細節。」

醫師指出,克里斯本來就有4年高血壓病史,加上性愛的興奮與激動,才會導致腦動脈瘤破裂,需要接受緊急手術,停止腦部出血,才有機會挽救性命,但成功機率只有1/3。

亞曼達表示,她聽見老公的存活機率時,感到非常自責,「他在從軍生涯中存活下來,如今卻差點因為性愛而送命。」幸好,最終克里斯成功挺過手術,並有機會完全康復,但直到身體狀況好轉前,都被禁止做愛。

408kg胖男「不能做愛」崩潰!每天躺床狂吞1萬卡路里 活活吃到死

死亡性愛超離奇!絕頂升天下秒「癱軟斷氣」 他被女友巨乳悶到死

超商被搶!神秘女郎「半裸色誘歹徒」就地吞吐 拖到警察來抓人