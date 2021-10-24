女辣模自爆「性冷感」　邀老公找嫩妹3P！大方讚：夫妻關係更和諧

▲莫妮卡因為擔任脫衣舞孃一度導致性冷感。（圖／翻攝Instagram帳號swedish_bella_backup）



記者王佩翊／編譯

瑞典知名色情女模莫妮卡（Monica Huldt）靠著性感照在OnlyFans上走紅，光是在Instagram上就吸引27.3萬名粉絲追蹤，不過日前她卻自爆自己早在2015年擔任脫衣舞孃時期就已經「性冷感」，性慾低下到連跟丈夫也不想發生性關係，導致兩人關係一度陷入緊繃。不過她最後則大方讓老公邀其他女孩一起「三人行」，沒想到卻因此重新激起夫妻間的愛火，讓她狂讚，這是維繫婚姻的好方法。

根據《太陽報》報導，現年37歲的莫妮卡在成為色情女模之前是一名脫衣舞孃，當時她每天都必須在一家脫衣舞俱樂部跳舞，並且圍繞在男人身邊，忍受他們的目光，還要不斷陪笑，導致她情緒低落，回到家後一點也不想要發生性關係，甚至不想與丈夫有任何親密接觸。然而因工作產生的性冷感卻對夫妻兩人的性生活與關係產生極大的負面影響。

莫妮卡表示，「因為我的性冷感，我們經歷了一段非常困難的時刻。」當時莫妮卡與丈夫甚至一個月都不會有一次的性生活。然而這樣的困境卻隨著莫妮卡轉戰OnlyFans後意外獲得解決。她說，「我知道我的先生一直以來都想要嘗試3P，但是我很擔心他會愛上另一個女孩，儘管他從來沒有做對不起我的事，可是我總是過度執著與嫉妒，甚至因此導致夫妻關係緊張。」

▲莫妮卡大讚，三人行讓夫妻關係更和諧。（圖／翻攝Instagram帳號swedish_bella_backup）



莫妮卡最終選擇嘗試三人行，並將整個過程拍成照片放在OnlyFans上賺取收入。而她也從未想過，曾經愛嫉妒的她，親眼看到先生和別人發生關係時，竟然不會感到厭惡，反而很開心，甚至能自在地面對這一切。最後，她還選擇退出，讓先生自己和其他女性發生性關係，自己則是在一旁負責拍攝。

莫妮卡說，「這個改變對我們的婚姻有很大的幫助，也讓我對性有了完全不一樣的看法。」不過她也強調，丈夫並不會和那些女孩約會，他們只是純潔的「肉體關係」。通常拍攝地點會在兩人家中，但偶爾也會去飯店或是Airbnb。夫妻兩人偶爾也會和拍攝女性一起共進晚餐，但丈夫從來不會和這些人單獨約會。

據了解，與莫妮卡夫妻共同拍攝性愛照片的女性有的是未婚，有的則和她一樣是已婚狀態。莫妮卡強調，自己一點也不介意分享丈夫，因為她覺得這件事很性感。如今她每個月光是在OnlyFans的收入就有超過15萬美金（約新台幣417萬元）。

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