忌妒試射火箭？北韓嘲笑南韓軍隊是「紙貓」：無家可歸的烏合之眾

▲北韓嘲笑南韓軍隊只不過是一群失去上下互信的「烏合之眾」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓近來推動潛艦國造、研發潛射彈道飛彈（SLBM），21日更發射中長型運載火箭世界號（누리호，KSLV-II），雖因第3節火箭引擎過早熄火導致模擬衛星進入軌道失敗，但顯示南韓航太技術已有相當大進步。不過北韓（朝鮮）卻仍不以為然，日前更是在宣傳媒體上諷刺南韓，嘲笑南韓軍隊只不過是一群烏合之眾。

北韓對外宣傳媒體《回聲》（메아리）於21日在報導中引述一份來自南韓國會的國政監察報告，批評南韓軍隊內性侵、性騷擾、霸凌、違反人權、逃兵等問題橫行，「南朝鮮（南韓）軍隊脆弱的程度在國政監查過程表露無遺，如今正成為南朝鮮人民責罵的對象！」

該報導引述南韓國會國政監查報告，指出光是今年1至6月南韓軍隊內部就有48件死亡事故、1至9月因遭受性騷而選擇輕生的女性士兵就有5人，而近4年來就通報518件逃兵，「軍對人權中心所接獲的報案就有26件、民間團體的軍人權中心更接獲451件，這顯示南朝鮮（南韓）軍隊高層不斷失去士兵們的信賴。」

北韓《回聲》指出，南韓軍隊爆發的一系列問題，掀起國內民眾批評的聲浪，「南朝鮮（南韓）人民正嘲笑南朝鮮軍隊只不過是一群『無家可歸的烏合之眾』、『比紙老虎更不堪的紙貓』！」

據悉，南韓在美國拜登政府宣布解除《美韓飛彈防禦協定》後，在最短的時間內將其持有的地對地彈道飛彈「玄武2B」改造成SLBM，並將之改名為「玄武IV-4」，近期先後完成第2、3階段的試射；對此北韓國防科學院長張昌河（장창하）發表社論，認為南韓研發的SLBM只能算是蹣跚學步的階段，根本無法造成具威脅性的攻擊。

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