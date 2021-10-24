百萬年薪徵洗碗工！溫哥華餐飲業缺人手　發獎金想挽回斷尾員工

▲加拿大溫哥華餐廳招聘洗碗工，開出年薪5萬加幣待遇找人。（圖／翻攝自Google Maps）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大溫哥華一間餐廳招聘洗碗工，開出年薪5萬加幣（約新台幣115萬元）的待遇找人，引發熱烈討論，因為換算下來，時薪約為25加幣（約新台幣570元），比基本工資15.2加幣高出不少。事實上，當地餐飲業人手不足問題存在已久，如今部分商家開始利用獎金、免費供餐來吸引先前被裁員的員工回來上班。

綜合加拿大廣播公司（CBC）、環球新聞（Global News）報導，早在新冠疫情爆發之前，卑詩省餐飲業就有6萬多個職缺，但如今早已翻倍來到13萬個。其中，屬於初階入門職務的洗碗工時薪一般來說大多落在最低工資15.2加幣左右。

為了找人，當地一間餐廳今年8月刊出洗碗工招聘廣告，給出年薪5萬加幣的待遇，也就是時薪25加幣，理由是人手不足。這間餐廳現已關閉職缺，依據發言人的說法，已經找到新員工。

「（高薪徵聘洗碗工）並不讓我感到訝異」，加拿大餐館協會加拿大西部副會長馮雪維茲（Mark von Schellwitz）坦言，餐飲業勞動力短缺的因素有許多，包括年輕勞工人口減少、疫情期間裁員等，如今協會之中有90%商家都面臨缺工狀況，部分商家開始利用獎金、免費供餐來吸引先前被「斷尾」的員工回來上班。

報導指出，餐廳業者之所以能夠開出高薪找人，主要是因為政府有推出振興補助。依據加拿大22日啟動的振興計畫，將向餐飲旅宿業者提供提供75%人力與租金成本補助，其他因疫情受到嚴重影響的行業最多也能有50%的補貼。

但這也讓加拿大餐飲集團Glowbal Restaurant Group執行長雅克（Emad Yacoub）直說，高薪招聘手法是種絕望的表現，且絕對不可能長久，「你給洗碗工5萬加幣，那你要給主廚多少錢？消費者願意付多少錢來吃這一餐？」

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