地板砸壞驚見百年情書　禁忌之戀曝光！男痴愛人妻：想在午夜見妳

▲唐恩把這封信拍照傳上臉書。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

英國14歲少年盧卡斯（Loukas Cornes）家中臥室的電視突然掉落砸壞地板，但這也讓他意外發現一封塵封已久的婚外情情書，揭開一段百年前的愛情故事。

每日星報報導，在盧卡斯臥房牆壁上的電視掉到地板上後，他與母親唐恩（Dawn Cornes）便開始收拾被砸壞的地板碎塊。這時盧卡斯還開玩笑說，「如果我們找到一些藏在這裡的東西，像是房契之類的，會不會很有趣」；沒想到，接下來2人便找到一封有百年歷史的情書。

撰寫這封信的人，是名叫做羅納德（Ronald）的男子，透過這封信訴說他對已婚女子的迷戀之情，更希望每天午夜能見到她的身影。

信中寫道，「屬於我的親愛寶貝，妳願意每天早上來看我嗎，但請不要告訴任何人，這必須是你我2人之間的秘密，因為如果有人知道已婚的妳來見我，會有麻煩的，切記親愛的……我真的好愛妳，不要告訴別人，如果可以的話每天午夜在福爾伍德電車站轉角處來見我，希望能看到妳，親愛的。」

現已知這封信上並未寫明日期，但透過臉書詢問，有人依據紙張大小等細節來判定，這封信可能來自於1920年代，且當地電車早已停駛80多年。

唐恩透露，他們住的房子建於1917年，且今年5月才搬進來住，對先前屋主並不瞭解。她也決定要把這封信留下來當作紀念，裱框掛在牆上。

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