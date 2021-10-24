她曬「超豪華鑽戒」開心宣布訂婚　網見1亮點狂問：確定要結？

▲ 女子終於收到夢想已久的鑽戒。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名女網友日前被男友求婚，決定與對方步入禮堂，並在社群媒體上秀出一只超豪華的鑽戒，令不少網友相當羨慕，紛紛恭喜她即將展開甜蜜的新生活。但大部分網友都注意到照片中另一個亮點，意外掀起討論。

《太陽報》23日報導，這名女網友日前在TikTok上傳一段影片，可見她剛做過美甲，手指上還戴著一只閃閃發光的鑽戒。她發文表示，這是她夢寐以求的戒指，影片上也以字幕寫下，「我說『好』！」顯然已經答應男友的求婚。

▲ 女子炫耀男友給的鑽戒，尺寸明顯不合。（圖／翻攝自Facebook）

這段影片的截圖意外在臉書上瘋傳，因為許多網友的視線都忍不住看向她被鑽戒緊緊勒住的手指。只見她的指根又紅又腫，戒指上方還有一圈紅色傷痕，可見戒指尺寸根本不合。

網友看到這張照片紛紛表示，「親愛的，那真的會很痛欸」、「我的天，我彷彿聽到妳的手指在喊痛」、「看到我的手都痛了，不合就是不合，不要硬來」、「尺寸差太多了吧，妳確定要答應嗎」、「看來如果妳答應了，唯一失去的會是那根手指」。

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