美台召開工作會議　討論擴大台灣國際參與

▲會議討論重點在支持台灣有意義參與聯合國，並貢獻寶貴專業知識以因應全球挑戰。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓23日專電

美國國務院今天表示，美國在台協會與駐美代表處昨天召集台美高階官員舉行國際組織工作視訊會議，討論支持台灣有意義參與聯合國，貢獻寶貴專業知識以因應全球挑戰。

美國國務院今天發布新聞稿，美國在台協會（AIT）與駐美代表處昨天召集美國國務院與台灣外交部高階官員召開視訊會議，討論擴大台灣參與聯合國與其他國際組織議題。

會議討論重點在支持台灣有意義參與聯合國，並貢獻寶貴專業知識以因應全球挑戰，包括全球公共衛生、環境與氣候變遷、發展援助、技術標準與經濟合作。

美方與會官員重申美國對台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）的承諾，並討論凸顯台灣在廣泛議題作出貢獻的能力。

與會者也讚許今年全球合作暨訓練架構（GCTF）的顯著擴展，顯示台灣透過多邊合作因應全球挑戰的意願與能力。

美方與會官員包括AIT副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）、國務院國際組織事務局代理首席副助卿游恩（Hugo Yon）、主管中國、台灣與蒙古事務的亞太副助卿華自強（Rick Waters）、國際組織局副助卿庫克（Nerissa Cook）與瑞伊（Jane Rhee）。台灣方面則有外交部主任秘書徐儷文與駐美副代表王良玉出席。

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