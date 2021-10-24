拍照總覺得「左臉」比較好看？　醫師揭原因：不是真的

▲萊莉拍認為自己的左臉比較好看，但由於使用自拍鏡頭，因此畫面發生鏡像翻轉。（圖／翻攝TikTok@rileyballingerr、@lifeofadoctor）



記者吳美依／綜合報導

不論拍照或照鏡子，許多人都認為，自己某一側的臉龐比較好看，另一邊卻沒有那麼順眼。網紅萊莉（Riley Ballinger）日前分享這個發現後，引發大批網友共鳴。美國邁阿密一名醫師拍片解釋，大部分人偏好「左臉」，但這個想法並非源自臉孔的實際樣貌，而是人類腦部的「左側偏見」（left-side bias）。

醫師指出，人們通常會認為自己的「左臉」比較好看，是因為「右腦控制情感與表情，但它也控制了左臉。因此，左臉更能夠表達情緒，也被更多人認為賞心悅目」。他還說，歷史上60%肖像畫都描繪人物的左臉，也是「左側偏見」導致。

許多網友肯定醫師的解釋，但也有不少人表示，他們其實更喜歡自己的右臉，「我覺得我的右臉比較好看，但我認為這和自己習慣側睡哪一邊有關，我就習慣左側睡」。有人開玩笑說，「我原本希望有人提出解決辦法，而不是解釋原因」。一名網友質疑，萊莉似乎左右不分，但很快就有人解釋，那是因為自拍鏡頭鏡像翻轉的關係。

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