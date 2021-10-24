新加坡宣布：明年起完整接種才能回工作場所「沒打疫苗恐遭解僱」

▲新加坡進行大規模疫苗接種。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡防疫策略從清零轉向「與病毒共存」，確診個案數近期飆增。依據23日最新發布的職場疫苗接種原則，自2022年元旦起，只有完整接種疫苗、染疫康復、出於健康因素無法打疫苗者，才能重返工作場所。另一方面，中國科興疫苗已被納入新加坡全國疫苗接種計畫，但需打3劑才算完整接種。

完整接種者才能重返工作場所 未接種者恐放無薪假、調職或解僱

新加坡已有七成企業全員完成疫苗接種，截至21日完整接種2劑的人口來到84%，至少接種一劑的人已達85%。自明年1月1日起，只有3類人能重返工作場所，範圍涵蓋完整接種疫苗的員工、過去270日染疫康復、出於健康因素無法打疫苗的員工，而未接種者只有在檢測結果陰性時才能回到辦公室，且必須在下班時間自費檢測，檢測有效性為24小時。

此外，政府認定，考量到部分企業員工必須不時返回工作場所，儘管沒打疫苗的人可以在家上班，但長時間下來可能影響個人、小組或所屬機構的表現。依據最新調整，雇主可以選擇讓未接種員工放無薪假，或調整這群人的工作崗位，讓他們可在家上班，同時薪酬一併調整至與新職責相稱的水準，或在別無選擇的情況下，依據僱傭合約終止聘約，須提前通知，若員工因無法重返工作場所而被解僱，將不會被視為不當解僱。

科興疫苗納入全國接種計畫 打3劑才算完整接種

另一方面，新加坡衛生科學局23日也宣布批准科興疫苗在流行病特別採用程序下使用，列入全國接種疫畫使用，但需要施打3劑才算完整接種，且不能作為追加劑。星國衛生部新聞稿引述專家團建議指出，若民眾能施打mRNA疫苗仍應繼續接種mRNA疫苗，若因身體狀況不能接種mRNA疫苗，就應該要打3劑科興疫苗。

新加坡23日新增確診數為3598例，其中2804例是社區感染個案，另外客工宿舍有790例，境外移入4例。

針對現階段疫情狀況，新加坡政府表示，目前當局密切留意的關鍵指標為每周病例增長率，也就是過去一周社區病例相較於前一周的比率，「之前這個數字是1.5，代表病例數每2周翻倍，但現在已經來到略高於1，意味著病例仍在增加，但速度較慢」，一旦每周病例增長率低於1，且醫院及加護病房情況穩定，將放寬防疫措施。

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