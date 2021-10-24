衛報：澳洲有意與台「深化能源合作關係」　協助達成脫碳目標

▲澳洲貿易、旅遊及投資部長特漢（Dan Tehan）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

《衛報》報導，澳洲希望協助台灣達成經濟「脫碳」（decarbonise）目標，而這成為下一個合作領域。貿易、旅遊及投資部長特漢（Dan Tehan）表示，「我們在液化天然氣、液態氫以及可再生能源技術方面看見真正的機會，而這正是我們目前關注的」。與此同時，坎培拉（Canberra）與北京的關係持續緊張。

特漢談到貿易協商時表示，澳洲還有許多議題待處理，但沒有排除與台灣建立雙邊協議的可能性。他說，「我們已與台灣建立很穩固的經濟夥伴關係，而接下來想要取得進展的領域，與能源夥伴關係有關，看看我們能夠做些什麼，協助台灣逐步實現脫碳目標」。

▲CPTPP目前成員國包括日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、越南、加拿大、墨西哥、秘魯、智利、汶萊。（圖／達志影像／美聯社）

台灣計畫2025年達成可再生能源佔20%的目標，與2020年的5%相比提升不少，發展重點包括海上風力發電；此外，也表態想與澳洲達成雙邊貿易協定，並且加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。特漢對此表示，加入CPTPP取決於所有成員國的同意。

澳洲官員本周在世界衛生組織（WTO）指控，北京18個月以來，對大麥、煤炭及葡萄酒等「一系列澳洲產品」行使政治動機的貿易行動，「日益挑戰國際貿易規範與規則」，也提高與中國做生意的風險。

特漢被問及，澳洲是否可能與最大貿易夥伴、也就是中國變成永久敵對階段時表示，「我希望不會」。他指出，澳洲與中國人民都從貿易中獲利，「我們應該還能夠在很多方面共同努力」。

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