中俄10軍艦環繞日本列島一周！　日防衛省繃緊神經：極特異行動

▲防衛省所拍攝到的10艘艦艇畫面。（圖／翻攝自日本統合幕僚監部）



記者王佩翊／編譯

中國與俄羅斯10艘海軍艦艇18日通過津輕海峽後，便從太平洋南下，22日通過鹿兒島縣大隅半島和種子島之間的大隅海峽進入東海，這也是日本防衛省首度確認中俄艦艇同時通過「國際海峽」的津輕海峽與大隅海峽。由於中俄艦艇幾乎繞行日本列島一圈，因此防衛省也將其視為極特異行動，下令加強警戒並持續分析兩國艦隊的行動。

中俄艦隊18日首度通過津輕海峽進入太平洋，引發日本防衛省關注，10艘艦艇隨後持續南下，並於21日被防衛省確認在伊豆諸島航行。根據防衛省表示，這10艘來自中國與俄羅斯的艦艇22日通過大隅海峽進入東海，而這也是兩國艦艇首度同時通過大隅海峽。

由於津輕海峽與大隅海峽皆為國際海峽，因此包含艦艇在內，任何外國船隻的航行都是被國際認可的。不過有鑑於中俄兩國的軍艦突然採取前所未有的行動，防衛省將會持續針對中俄兩國軍艦截至目前為止的行動進行分析，並且保持高度警戒與監視。

另一方面，防衛省也確認到，在中俄艦艇通過大隅海峽後，有一架直升機23日上午在長崎縣男女群島南南東方向130公里處，從中國的飛彈驅逐艦「南昌號」起飛，導致日本航空自衛隊戰鬥機也緊急升空應對，不過最後該架直升機並未侵犯日本領空，隨後又降落在驅逐艦上。

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