世界首富馬斯克竟是動漫宅「大推7部動畫神作」　網讚：全都經典

圖文／鏡週刊

日前甫擊敗亞馬遜集團創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），榮登全球新科首富的伊隆馬斯克（Elon Musk），旗下共有SpaceX、特斯拉汽車和隧道工程公司The Boring Company等多家企業，據統計身價超過1510億美金（約新台幣4.2兆），儘管貴為世界富豪，馬斯克私下卻是瘋狂的日本動漫迷，會與粉絲互動的他，日前在推特接受網友提問時，大方分享了7部最愛的日本動漫，引起全球一陣熱議。

據外媒報導，馬斯克在上週四（14日）公開發文，表示對中國開發的電玩遊戲《原神》（Genshin Impact）相當期待，而一位工程師普拉納（Pranay Pathole）留言發問，表示他最近打算「入坑」，懇請馬斯克推薦幾部精彩的動畫，親民的馬斯克也不藏私，大方分享了7部最愛的日本動漫清單，令網友驚呼連連。

馬斯克推薦的7部作品分別是《死亡筆記本》（Death Note）；被譽為「日本最偉大動畫」之一的《新世紀福音戰士》（Evangelion）；過去曾被好萊塢翻拍為電影的《攻殼機動隊》（Ghost in the Shell）；吉卜力工作室出品的《神隱少女》和《魔法公主》；在歐美非常暢銷的動漫《鋼之鍊金術師》；以及日本導演新海誠執導的《你的名字》共7部作品，每一部都是經典傑作。

許多熱心網友也紛紛接力，向馬斯克分享口袋名單，令他為此笑稱：「留言區內有很多超棒的作品！」事實上，馬斯克多年前便跨足娛樂產業，他曾客串《鋼鐵人2》（Iron Man 2）和《全面進化》（Transcendence）等多部好萊塢電影，甚至在經典美式卡通《瑞克和莫蒂》（Rick and Morty）中，親自為自己的角色配音。

馬斯克熱愛動畫也早已不是秘密，2019年他就曾將推特頭像換成《鋼之鍊金術師》中的主角愛德華（Edward Elric）；今年1月時，他分享了多張日本手遊《偶像大師》角色的迷因圖，更讓遊戲商「萬代南夢宮」的股價大漲，日本證券交易所所長大谷正之曾表示，馬斯克隨手轉發的訊息，便大大提高了遊戲的海外知名度，「萬代南夢宮」遊戲商更因此事，重新訂定了多款旗下商品，在海外的智慧財產權（IP）商業策略。