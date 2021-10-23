拜登美國護台說　紐時：嚇阻北京新手段威逼台灣

▲ 拜登承諾防衛台灣，引起各界關注。（圖／路透）

文／中央社華盛頓22日綜合外電報導

美國總統拜登在媒體節目答詢時，承諾會在中國入侵時保護台灣，但白宮旋即稱美國台海政策未變。紐時認為拜登用語，反映他想強化措辭嚇阻中國一些脅迫台灣的新手段。

「紐約時報」指出幾十年來，對中國侵台或慢性扼殺迫使台灣屈服時美國會以多大力度援台一事，歷任美國總統總是模糊以對。

這項「戰略模糊」政策因對美國如何反應語焉不詳，不適合用來放狠話。因此當拜登昨晚在美國有線電視新聞網「市民大會」（CNN town hall）上承諾將保護台灣免遭中國一切侵略後，白宮得趕忙澄清，宣稱美國相關政策沒有改變。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天雙雙重申美國長期以來的立場－既向北京傳達不應有任何片面改變現狀動作，也明示台北若想宣布獨立，出事就不要指望美國幫忙。

紐時認為拜登這次講法又提醒世人，在美國「台灣關係法」通過42年及中國軍力在亞太茁壯之際，台海對美國來說仍是一棘手難題。模棱兩可的策略一旦如昨晚般說破，就會很難回頭。

紐時指出，拜登對台海問題絕不陌生：他是碩果僅存的華府政壇長青樹之一，1979年他還是德拉瓦州出身的年輕聯邦參議員時就投票支持過台灣關係法；擔任參議院外交委員會主席時還到過台灣，不會不知道相關措辭的敏感。

▲ 拜登與習近平。（圖／達志影像／美聯社）

事實上拜登對台海措辭敏感性了然於胸。20年前時任總統小布希一句「不惜一切代價保衛台灣」，當時拜登還警告小布希「用字很重要」。當時白宮也如同今天般迅速澄清，強調政策沒有改變後，拜登還特別寫一篇專欄再次糾正小布希，稱「美國沒有義務保衛台灣」。

當時拜登於投書華盛頓郵報的文章裡寫道：「保留動武權利和有義務保衛台灣，兩者之間存有巨大差異。」他還指責小布希「不注意細節」。

其實拜登類似昨晚脫口答出的內容已不是頭一遭。今年8月當撤軍導致阿富汗淪陷引發盟國對美國承諾有所疑慮，拜登對美國廣播公司（ABC）表示，如對手向北約盟國有所行動，美國定會回應，還說「日本、韓國、台灣遇到問題時也一樣」。

紐時指出，美國與北約乃至與日韓的條約義務絕對與美台間的安全承諾有別。拜登近期美台用語，反映他想強化美方對抗中國一些新能力的措辭。諸如切斷海底電纜、網際網路和天然氣輸運等，將讓北京能以更微妙的手段扼殺台灣而不必全然動武。（譯者：陳亦偉）