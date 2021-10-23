免預約！東京推「疫苗巴士」持證件就可上車　首日50人↑搶破頭

▲東京首度推出疫苗巴士，希望藉此提升年輕族群的疫苗覆蓋率。（圖／翻攝自東京都江東區）



記者王佩翊／編譯

日本當局積極提高疫苗覆蓋率，目前全國共76.1%民眾已接種首劑疫苗，而完整接種2劑疫苗的民眾則有68.6%。東京都為了推動疫苗接種，23日首度推出「疫苗巴士」的巡迴活動，並在3個購物中心停靠，民眾無須預約，只要攜帶個人證件便可上車施打疫苗，而這項新服務也讓遲遲預約不到疫苗的年輕人們讚不絕口。

根據《日本新聞網》報導，東京都江東區將在10月23日至11月28日的每個週末舉辦「疫苗巴士巡迴活動」，在此期間的每個星期六、星期日，疫苗巴士將會停靠在區內3個大型購物中心，進行定點疫苗接種活動。事實上，這也是東京首度推出疫苗巴士活動。

儘管日本目前積極推動疫苗接種，但是年輕人的施打率卻因為預約困難等問題遲遲無法提升，因此東京都決定以年輕人較常出沒的購物中心為據點，提供「免預約疫苗接種服務」。民眾不需要提前申請接種券或是預約，只要攜帶自己的駕照或是保險證等能夠確認個人身份的證件與文件，便可以隨時上車施打疫苗。

包含醫師問診、疫苗施打以及留觀等所有接種過程都會在巴士內進行。該疫苗巴士僅對12歲以上的江東區民開放，疫苗廠牌則統一為輝瑞／BNT疫苗。據悉，光是第一天就吸引超過50位民眾接種。

一名從事服務業的30多歲民眾表示，「之前一直預約不到疫苗，非常困擾。現在打到疫苗，終於可以安心了。」

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