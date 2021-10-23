她揪2網友「嗨玩3P」　床戰一半男友回家綠炸！慘成2死命案現場

▲ 卡特想嘗試3P，沒想到被男友抓包。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國印第安那州發生一起驚悚命案，一名女子想嘗試刺激的「三人行」，瞞著男友在交友軟體上約了二名網友，在家中激情狂歡之際，男友卻在這時回到家中，見狀頓時暴怒，失控對這二名網友瘋狂毆打，最後竟演變成二人死亡的慘劇。

綜合美媒報導，這起事件發生於印第安那州的埃文斯維爾，現年36歲的女子卡特（Heidi Kathleen Carter）在交友軟體上認識一名女網友，便邀請她帶著男友一起到自己家中3P，喝酒、吸毒後開始性行為，萬萬沒料到卡特的男友哈蒙德（Carey Hammond）會在他們激戰過程中返家。

哈蒙德到家後撞見女友出軌場面，馬上陷入嫉妒與憤怒的情緒中，抄起棒球棍瘋狂毆打二名網友，接著命令卡特，將二人鎖在房間內。他們以膠帶綁住這對男女，毆打虐待幾小時後，哈蒙德以皮帶勒死男網友，19日至20日還多次和卡特聯手性侵女網友。

警方獲報趕到現場時，先是在屋外逮到持槍的卡特，哈蒙德隨後激動地衝出門襲擊警方，當場被幾名警察開槍擊斃。警方進入屋內後，首先發現全身傷痕累累、奄奄一息的女網友，接著找到已經身亡的男網友屍體。他被以膠帶捆住，身上滿是被毆打的痕跡，死狀悽慘。

卡特落網後向警方宣稱，她害怕哈蒙德會傷害或殺死她，才會聽從他的命令，協助將二名網友綁住，被控犯下謀殺、性侵、以武器恐嚇、嚴重監禁、協助犯罪、非法持有手槍及毀屍罪。

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