日巨人前投手退役頻鬧事！「第2指名左投」涉施暴女友　今5度遭逮

▲巨人隊前投手宮本武文（左）因涉嫌施暴女友再度遭到逮捕。（圖／翻攝自YT／笠原チャンネル）



記者王佩翊／編譯

日本職棒前巨人隊的投手宮本武文23日因涉嫌對女友施暴，被警方依暴力傷害嫌疑逮捕，不過他本人被逮後堅持否認犯行。宮本武文2008出道，但2012年便退役，之後曾經在一般企業就業，但不久後就辭職投資餐飲業，如今則是無業。根據警方表示，宮本武文早已非首次被逮，先前就曾因沒有營業執照違法經營酒吧遭到逮捕。

根據《日刊體育》報導，現年31歲居所不定的宮本武文23日凌晨3時50分左右，在女友家中朝對方的臉部重擊2拳，涉嫌施暴，遭到警方以暴力傷害嫌疑逮捕。據悉，宮本武文當時疑似喝了酒，才會和女友發生爭執。不過他本人則堅持否認打人一事。

宮本武文2008年高中畢業後，便被讀賣巨人隊以第2位指名挑中，同年正式簽約加盟該隊，並在日本職棒出道。他以擁有最快高達146公里的速球以及多樣的變化球球路聞名，成為備受業界期待的左投，沒想到最後卻在2012年黯然退役。

宮本武文退役後曾經在和歌山縣的一般企業工作，不過沒過多久也離職。隨後則是在和歌山市內經營名為「NEXT GROUP」的餐廳，但目前疑似是因為經營不善，再度淪為無業人士。

根據警方表示，宮本武文早已非第一次被逮捕，他先前就曾經因為在沒有營業執照的情況下，經營酒吧，遭警方以違反風俗營業法逮捕，前科累累，這次甚至已經是第5次被逮。

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